Marele premiu la Loto 6/49 a fost câştigat de un bucureştean, în duminica Floriilor. Câţi bani a luat

În zi mare de sărbătoare, Duminica Floriilor, s-a anunțat marele câștigător la categoria I, la Loto 6/49. Biletul în valoare de 10.50 lei i-a adus unui român o sumă impresionantă de bani.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-054 din București, Sectorul 2. A fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Prețul biletului a fost de 10,50 lei, iar cu acest bilet, marele câștigător a încasat 3.610.326,64 lei, adică peste 725.000 de euro.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica marele premiu. Acesta este al treilea câștigător la categoria I obținut anul acesta la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I a fost în valoare de 9.646.132,64 lei, câștigat pe data de 11 aprilie.

Primul premiul la categorie I 6/49 a fost câștigat pe data de 25 februarie. Cu un bilet de 24,50 de lei, un român norocos din Pitești a încasat o sumă de bani la care mulți doar visează. Este vorba despre 36.450.832,24 lei, adică peste 7 milioane de euro.

Premiul anterior la aceeași categorie a fost câștigat pe 17 septembrie 2023, fiind în valoare de 13.829.095,20 lei.

Unul dintre cele mai mari premii încasata la Loto 6/49 este 11 milioane de euro. Iulian Constandachi este marele norocos, iar după ce a încasat banii, a intrat în lumea afacerilor și a avut parte de succes.

Iulian era pompier când soarta i-a surâs în anul 2009. La aflarea veștii și-a dat demisia și a intrat în afaceri. Dacă pe plan profesional și financiar a avut succes în continuare, relațiile nu au mai fost aceleași.

„Eu am dus-o bine şi înainte să câştig la Loto, banii nu m-au schimbat în niciun fel, poate doar de atunci am mai mare grijă la oamenii care stau pe lângă mine. Prietenii mei sunt cei mai mari duşmani, de fapt eu nu am prieteni adevăraţi, ci doar amici.

Nu am încredere în nimeni, doar în mine. Nici măcar în femei, nu am încercat să cuceresc pe nimeni cu banii mei şi nici nu am dat vreodată impresia că aş face asta.

Nu vreau să vorbesc despre viaţa personală, nu îmi place să îmi fac viaţa publică, ca toate acele persoane care apar pe la TV şi nu au ce face, însă eu am activităţi şi proiecte de dus la sfârşit”, a declarat Iulian pentru Cancan.