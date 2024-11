Marele defect al lui Dan Negru: ”Mă laud, am orgolii, mândrie mare!”. Care e secretul succesului său la TV EXCLUSIV

Dan Negru, lider de audiență, de peste 25 de ani, cu emisiunile sale de divertisment, dar și de cultură generală, își face autocritica în Săptămâna Mare. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, ne-a dezvăluit marele său defect, dar ne-a vorbit și despre credința la români, despre importanța postului, despre lumea bisericii.

Dan Negru: ”Eu vin dintr-o lume a orgoliilor”

Dan Negru recunoaște că și el, ca orice vedetă cu succes la public, este lăudăros cu performanțele profesionale, cu faptul că este lider de audiență. Speră însă să redevină modest. Dan Negru și-a făcut autocritica de Sărbătorile Pascale.

Playtech Știri: Ești un om foarte credincios. Cât de important este postul, pentru trup și suflet?

Dan Negru: Cred că e important să nu ne lăudăm cu asta, așa cum nu e bine să ne lăudăm cu nimic. Eu vin dintr-o lume a orgoliilor, mă bucur că sunt lider de audiență, mă laud cu asta pe unde apuc, deci am orgolii, mândrie mare. Cred că asta trebuie să facem, să scăpăm de orgolii, de lăudăroșenii. Inclusiv de lăudăroșenia de a spune că ții post.

”Nu văd mari diferențe între sat și oraș, în ceea ce privește religia”

Playtech Știri: Se tot spune că românii s-au îndepărtat de credință, de biserică. Este adevărat?

Dan Negru: Eu văd biserici pline de oameni, deci nu cred că s-au îndepărtat de biserică. Dimpotrivă, văd mulți copii și tineri în biserici. E falsă știrea asta, răspândită în ultimii ani, cum că românii nu mai merg la biserică. Mergeți în orice duminică dimineața în orice biserică din țară. Sunt pline bisericile. Și cred că și orășenii sunt religioși, nu văd mari diferențe între sat și oraș, în ceea ce privește religia, și mă bucură să văd asta.

De la cine a moștenit Dan Negru credința?

Celebrul prezentator Dan Negru susține că a moștenit credința din familie. Adesea a mers și la Mormântul Sfânt, în Israel.

Playtech Știri: De la cine din familie ai moștenit credința?

Dan Negru: Bunica m-a dus prima dată la biserică.

Playtech Știri: Ai fost adesea și la Mormântul Sfânt, în Israel.

Dan Negru: Cred că degrabă n-o să mai ajungem acolo, așa că mă bucur că am ajuns la Ierusalim. E locul unde fierul nu ruginește niciodată și noi am avut șansa unor “ferestre” de liniște în Israel care se pare că nu se vor mai deschide degrabă.

”Show-urile de divertisment nu au avut nimic antireligie”

Nu mai este un secret că Dan Negru are și foarte mulți prieteni din lumea monahală. Susține însă că, pe vremea când realiza incendiarele sale show-uri de divertisment, niciun preot nu l-a sfătuit să prezinte și un alt program TV, cu mult mai serios.

Playtech Știri: Ai prieteni și foarte mulți preoți. Te-au dojenit vreodată pentru incendiarele emisiuni de divertisment?

Dan Negru: Creștinismul nu e despre fundamentalism, show-urile de divertisment, fie din Italia sau din Spania, unde e catolicism, fie de la noi sau de la bulgari, care suntem ortodocși, nu au avut nimic antireligie.

De ce a trecut de la divertisment la concursurile TV de cultură generală: ”Dă-i Cezarului ce-i al Cezarului!”

Playtech Știri: Faptul că în prezent realizezi un concurs de cultură generală la Kanal D nu reprezintă totuși un pas că ai evoluat și pe plan spiritual?

Dan Negru: Nu, asta e despre “dă-i Cezarului ce-i al Cezarului!”. Publicul TV de azi e mult mai smart decât cel de acum 20 de ani și are nevoie de programe la fel de smart. De asta și succesul concursurilor mele de cultură generală de la Kanal D.

Ce spune despre cei care își duc părinții bolnavi la azil?

Playtech Știri: Foarte mulți români și-au dus părinții bolnavi, neputincioși, la azil. Este tare dureros.

Dan Negru: Am învățat să nu-i judec. Habar n-am ce o fi în casa lor. Nu-i judec.

Unde petreci de Paște? Ce urare le faci românilor?

Dan Negru: Important nu e unde petreci Paștele, ci cu cine. Eu o să fiu cu ai mei. Și asta le urez tuturor!