Marea vedetă care a avut o aventură cu Prinţul Harry. Meghan Markle nu va fi deloc încântată: „Am rămas fără cuvinte”

Ducele de Sussex este în centrul unei noi controverse. De data asta, nu este vorba despre vreo dezvăluire făcută de el sau de partenera sa din culisele Familiei Regale, ci despre trecutul amoros al fiului Regelui Charles. O vedetă susține că a avut o aventură cu Prințul Harry. Detaliile picante oferite de aceasta sigur nu vor fi pe placul lui Meghan Markle.

Lansarea cărții autobiografice a Prințului Harry promite să fie o nouă lovitură dură pentru Familia Regală a Marii Britanii, însă, până atunci, englezii au aflat un secret din trecutul amoros al fiului Regelui Charles al III-lea.

Catherine Ommanney, vedeta reality show-ului „Real Housewives of DC” susține că a avut o aventură cu Harry în 2006, când ea avea 34 de ani și era femeie divorțată, mamă a doi copii, iar prințul avea doar 21 de ani.

„Mă îndoiesc că voi fi în cartea lui Harry. Un prinț nu poate fugi cu o femeie de 34 de ani, mamă de doi copii. Este, pur și simplu, un lucru imposibil”, a precizat Catherine Ommanney, potrivit The Sun .

Vedeta, care astăzi are 51 de ani, a vorbit despre prima lor întâlnire, dar și despre primul sărut, pe care l-a numit cel mai pasional pe care l-a trăit în întreaga sa viață. S-au cunoscut într-un club de noapte din Chelsea. După câteva ore și câteva pahare, petrecerea s-a mutat la casa unui prieten comun.

„Am intrat în cadă cu hainele pe noi și unul dintre prietenii noștri mi-a făcut o fotografie pe telefon”, povestește vedeta reality show-ului The Real Housewives of D.C.

După distracția din baie, ea și Harry au mers în bucătărie, unde prințul i-a făcut un sandviș cu bacon. Acolo a avut loc și sărutul pasional.

„Am stat în bucătărie unde am discutat cu orele și am râs. Am început să ne jucăm, iar după 15 minute de wresling i-am spus că trebuie să plec acasă. Atunci m-a ridicat de brâu de pe podea și m-a proptit de perete.

Mi-a dat cel mai incredibil și pasional sărut pe care l-am avut vreodată în viața mea. Am fost absolut fără cuvinte”, a precizat Catherine, conform The Sun.