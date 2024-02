Marea nemulțumire a unui român stabilit în Germania: ‘Nu veniți aici! Stau de 10 ani și nu cred că o să mă deștept’

Un român stabilit în Germania și-a strigat nemulțumirea pe rețelele de socializare. Bărbatul a ținut să-și avertizeze conaționalii cu privire la condițiile meteorologice din această țară. Stabilit de 10 ani în Germania, acesta a precizat că vremea este destul de rea și că soarele răsare foarte rar. Clipul postat pe Tiktok a devenit viral!

Bărbatul stabilit de zece ani în Germania și-a exprimat nemulțumirea față de climatul sumbru al acestei țări. Într-un videoclip intitulat „Germania s-a debranșat de la soare, înfiorător!”, publicat pe Tiktok, el a făcut dezvăluiri uluitoare despre condițiile meteorologice.

Românul consideră că soarele pare să fie absent din peisajul german și i-a avertizat pe urmăritorii de pe Tiktok să ocolească Germania.

”Băi fraților, eu cred că Dumnezeu i-a debranșat pe ăștia (n.r. nemții) total de la soare. Nu se poate așa ceva. Nu vreau să fiu eu și eu unul din sutele de oameni care se plâng de vremea asta din Germania dar nu există așa ceva. Din 365/366 de zile cât are un an, 300 de zile, nu exagerez, plouă sau nu vezi soarele. Este înfiorător. Sunt de 10 ani în țara asta. Am fost în multe zone din Germania, peste tot este la fel.”, spune bărbatul în videoclip.