Marea împăcare de la FCSB. „Ne-am întâlnit și totul este în regulă”

La FCSB adie vânt de împăcare. Una importantă, dată fiind tensiunea acumulată între cele două tabere. Dar, se știe, „niciodată să nu spui niciodată”, așa că vechii adversari și-ar putea da mâna spre bunele echipei patronate de Gigi Becali.

FCSB își pierduse, la un moment dat, fanii. Aceștia, grupați mai ales în Peluza Nord, au boicotat multă vreme partidele echipei lui Gigi Becali. După ieșirea din închisoare a vechiului lider, Gheorghe Mustață, ultrasii au început să se reapropie de echipă, dar chiar atunci a izbucnit pandemia, iar accesul pe stadioane a fost interzis. În sezonul trecut, în schimb, Mustață și Mihai Stoica, managerul clubului, au purtat un adevărat război mediatic. Eliminarea din optimile Cupei, în fața marilor rivali de la Dinamo, l-a determinat pe șeful Peluzei Nord să ceară demisia lui MM Stoica, socotit principalul vinovat și de aducerea unor jucători, dar și de decizia patronului de a nu folosit titularii în meciul cu Dinamo.

Așteptăm demisia lui Meme la acest sfârșit de campionat. Să se ducă și să joace tenis cu piciorul. Am văzut ce a făcut el la noi la echipă în ultimii ani. Nimic! Acum a ajuns să se bucure că intră Rapidul în A. Foarte bine! Dar poate ne bucurăm și noi la sfârșitul campionatului, dacă are curajul să își dea demisia. Am văzut că mai nou îi place să stea pe facebook. Asta da activitate de manager. Dar cum își asumă el pierderea campionatului? Vreau să vad și eu acest lucru din partea lui. Meme nu are respect față de suporteri”, declara, la acea vreme, Gheorghe Mustață pentru ProSport.