Marea actriţă care şi-a pierdut jumătate din averea strânsă odată cu prăbușirea Silicon Valley Bank. Nu i-a fost uşor să recunoască: „Sunt conştientă”

Prăbușirea Silicon Valley Bank! În ultimele zile un adevărat cutremur s-a produs în două sisteme bancare mari. Primul, în Elveția, a dus la vânzarea celei mai vechi instituții bancare, Credit Suisse către competitorul direct, UBS, pentru aproximativ 3 miliarde de dolari. Cel de-al doilea s-a produs în Statele Unite ale Americii, fiind vorba de prăbușirea Silicon Valley Bank, care arată că băncile încă prezintă riscuri. Deși este puțin probabil ca falimentul SVB să ducă la o criză, acesta ne arată că sistemul financiar este mult mai fragil decât a fost lăsat să creadă publicul. Unul din efectele acestei prăbușiri a fost pierderea unor sume considerabile, inclusiv în cazul unor celebrități, precum marea actriţă care şi-a pierdut jumătate din averea strânsă odată cu prăbușirea Silicon Valley Bank.

Prăbușirea Silicon Valley Bank (SVB) și a Signature Bank in America a dus la ruinarea financiară a multor persoane. Diva de la Hollywood Sharon Stone a dezvăluit recent că se numără printre cei afectați. Vedeta din „Basic Instinct” a recunoscut că și-a pierdut jumătate din bani în timpul crizei bancare.

Actrița a fost onorată cu premiul pentru curaj la evenimentul de strângere de fonduri An Unforgettable Evening organizat de Women’s Cancer Research Fund. În timp ce își ridica premiul, actrița a cedat și a dezvăluit că aeastă criză bancară a lăsat-o devastată.

Sharon Stone breaks down in tears asking guests to donate more money. She says writing a check for her requires courage since she “lost half my money to this banking thing,” presumably referring to Silicon Valley Bank collapse. “This is not an easy time for any of us.” pic.twitter.com/ZTSP5TQ2od

