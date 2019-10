Mare sărbătoare mâine în calendarul ortodox. Este sărbătorită Sfânta Parascheva

Cuvioasa Parascheva (în greacă Αγία Παρασκευή, „Sfânta Vineri”), cunoscută și sub numele de Paraschiva, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici de rit oriental, sfânta patroană (ocrotitoare) a Moldovei. S-a născut la începutul secolului al XI-lea, în satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și binecredincioși. Ziua ei de pomenire este 14 octombrie.

În calendarul ortodox, mâine este sărbătorită Sfânta Parascheva

În anul 1641, în data de 13 iunie, moaștele sale au fost aduse la Iași de către domnul Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea patriarhului Constantinopolului de atunci, Partenie I, și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.

Prima mențiune în limba română despre Cuvioasa Parascheva de la Iași apare în „Cartea românească de învățătură a Mitropolitului Varlaam al Moldovei”, apărută la Iași în 1643. Începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Minuni și vindecări miraculoase savârșite de Sfânta Parascheva

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara. Pelerinajul la moaștele situate în Catedrala Mitropolitană din Iași a devenit unul dintre principalele evenimente religioase din România. Sute de mii de pelerini se adună în fiecare an la Iași în cel de-al doilea weekend al lunii octombrie pentru a comemora pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit Zile de sărbătoare în același timp.Este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri.

Cum este sărbătorită Sfânta Parascheva 2019

Pelerinajul a început pe 11 octombrie și se va încheia pe 15. În tot acest timp, creștinii vor putea participa la procesiunile speciale organizate de Mitropolia Moldovei și vor avea timp suficient să atingă și să sărute sfintele moaște. Anul ăsta, în plus față de cel anterior, la Iași au fost aduse și mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, cunoscut drept Sfântul Călător.

Primii pelerini vor fi primiți la baldachinul de la Mitropolia Iași vineri, 11 octombrie, în jurul orei 06:00 dimineața. În această zi, baldachinul unde vor fi puse moaștele Sfintei Parascheva va fi împodobit cu flori. Moaștele vor fi scoase pe brațele soborului de preoți și purtate pe străzile orașului, acesta fiind punctul culminant și cel mai emoționant al procesiunii de la Iași.