Marcel Pavel, dezvăluiri șocante după vindecarea de COVID-19. Cu ce probleme de sănătate a rămas: „Am fost la un pas de moarte”

Cântărețul Marcel Pavel a povestit luni seară despre experiența șocantă pe care a avut-o în urma infectării cu COVID-19. Acesta a dezvăluit că s-a simțit ca și cum ar fi fost la „un pas de moarte” și doar cadrele medicale din spital i-au dat putere să fie optimist. Din păcate, deși s-a vindecat, cântărețul a rămas cu sechele în urma acestui virus periculos.

Marcel Pavel, supărat pe românii care l-au acuzat de minciună

Este greu ca atunci când traversezi momente grele în viață, cei care în perioada de glorie te admirau, acum să arunce cu noroi în tine și să te acuze de lucruri false. Prin această experiență dezamăgitoare a trecut și Marcel Pavel, atunci când a fost acuzat de mulți oameni că a mințit că este infectat cu COVID-19 pentru a primi bani.

Într-un interviu acordat în exclusivitate în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, la Antena3, cântărețul a povestit cum se simte în prezent și le-a transmis un mesaj celor care nu au crezut în sinceritatea lui.

„Acum e ceva mai bine, relativ mai bine. Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Nu am o stare emoțională extraordinară acum – în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv.

Și am descoperit că am ieșit cu tensiune 18. Bine, cu medicație a scăzut la 17. Am un regret, dacă îmi permiți: eu îmi iubesc țara foarte mult, îmi iubesc poporul, sunt un om cu coroană vertebrală dreaptă, nu mi-aș trăda țara pentru nimic în lume. Îmi pare rău că o parte a românilor mei au avut un comportament foarte urât și nepotrivit față de mine, scriind pe rețele de socializare tot felul de minciuni.

Poate vă gândiți, dragilor, că eu am o familie, am copii. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Nu am nevoie. Și chiar dacă aveam. nu o făceam. Mai gândiți-vă și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de o persoană. Înlocuiți veninul acesta cu miere – că e mai bine. Dacă vom înclocui veninul acesta cu miere, vom face o țară superbă, nu ne va egala nimeni, dar răutatea să știți că ne face să ne pierdem mințile„, a spus Marcel Pavel, în începutul interviului.

Cum a început totul

Marcel Pavel a povestit că virusul a fost contactat în timpul filmărilor de la „Te cunosc de undeva”, dar existând diferențe mari de temperatură, a crezut că simptomele survin de la un șoc termic suferit. Prima zi, cântărețul s-a tratat acasă, crezând că este o banală răceală.

„Culmea, nu am avut nimic până acum trei săptămâni, niciun simptom, iar simptomul s-a manifestat după filmările pe care le-am avut la ‘Te cunosc de undeva’. În platoul de filmare, fiind lumini și tot felul de aparaturi erau 40 de grade, cel puțin. Cu perucă pe cap, transformat în personaje, stăteam 11 ore acolo, a fost suficient să cedeze organismul pentru că nu se mai apăra, eu fiind foarte obosit, dormind doar două-trei ore pe noapte. Imunitatea mi-a scăzut, a fost șocul acela termic.

S-a instalat prima oară la sinusuri, dar din ce cauză – noi aveam o cameră de relaxare unde și mâncam. Erau 17 grade acolo, funcționa un aer condiționat, iar ceilalți nu aveau nicio treabă cu asta. Cel puțin, Monica Anghel.. tanc. Nu a avut nicio treabă. Romică Țociu la fel, Vârciu la fel – nu s-a manifestat la niciunul de acolo.

Numai că ce a fost pentru mine grav e că eu cred că luasem înainte cu o zi sau chiar în ziua aceea, că tu știi persoana de acolo care ne-ar fi infectat. Este o colegă de-a noastră care și ea a suferit„, a povestit artistul.

Ce stări a avut în prima zi

Marcel Pavel povestește suferința prin care a trecut începând cu prima zi, atunci când au început să se manifeste simptomele.

„Dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7.

Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. După aceea mi-a spus doamna doctor să fac și un test COVID-19„, a mai spus Marcel Pavel, potrivit antena3.ro.