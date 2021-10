Marcel Pavel, despre suferinţa pe care a îndurat-o după ce a avut covid: ”Mă blestemau, mă înjurau”

Marcel Pavel face parte din categoria vedetelor care s-au infectat cu noul coronavirus. Marele artist a trecut prin momente extrem de dificile, mai ales că s-a lovit și de criticile oamenilor, care l-au acuzat că a primit mită să spună că are Covid. Din fericire, cântărețul s-a vindecat și acum face dezvăluiri emoționate despre acea perioadă nefastă a vieții sale.

Marcel Pavel este cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă. De-a lungul timpului, artistul a demonstrat că merită să fie numit unul dintre cei mai mari cântăreți ai României. Cu toate acestea, în momentul în care s-a îmbolnăvit de Sars-Cov-2, românii au început să-l blameze și să-i aducă acuzații grave. Răutățile au continuat, în ciuda faptului că vedeta a negat că a fost plătit să spună că are Covid.

Unul dintre cei mai talentați cântăreți români a fost bolnav de COVID-19, iar plămânii i-au fost afectați în proporție de 60%. Într-un interviu recent pentru un post de televiziune celebru, Marcel Pavel a povestit suferința pe care a îndurat-o, după „tsunami-ul” de reacții negative la vestea că s-a îmbolnăvit.

Marcel Pavel susține acum că a fost împroșcat cu noroi și că i s-a reproșat că a primit sume consistente de bani, pentru a minți că s-a infectat cu virusul nemilos. Mai mult, artistul dezvăluie că lumea l-a acuzat că el ar fi adus Covid-ul în România! Toate aceste acuzații dure l-au afectat la nivel psihic, după cum mărturisește chiar acesta.

Întrebat fiind dacă s-a vaccinat, artistul a refuzat să răspundă. În schimb, a povestit despre suferința prin care a trecut după momentul în care s-a scris în presă că are Covid.

„Nu răspund, este un punct sensibil. Nu recomand nimic. Nu sunt de specialitate. Când m-am îmbolnăvit au fost atâtea comentarii și răutăți. Au spus că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc, că am primit de la președinte 250.000, de la prim-ministru după aceea, de la guvern am mai primit încă 300.000. Se făcea mișto pe tema asta. Mă blestemau, mă înjurau, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. După aceea, pe Facebook au început să își ceară iertare. (…) Spuneau că eu am adus Covidul în România. M-a afectat la nivel psihic. Nu mă așteptam ca românii mei să fie împotriva mea, să mă urască, să nu îmi dea voie să mă îmbolnăvesc.”, a precizat Marcel Pavel, pentru Antena 3.