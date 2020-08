Marcel Pavel, decizie neașteptată după ce s-a vindecat de COVID-19

În urmă cu două luni, Marcel Pavel se afla pe patul de spital, infectat cu noul coronavirus. De curând, acesta a luat o decizie neaşteptată. Ce a hotărât artistul să facă după ce s-a vindecat de COVID-19?!

În luna iunie, Marcel Pavel era depistat pozitiv cu noul coronavirus, lucru care l-a dat total peste cap pe faimosul cântăreţ. Aşa cum povestea în urmă cu câteva săptămâni, perioada de spitalizare a fost una extrem de grea. Dincolo de boala în sine, artistul a dus dorul familiei.

”Am avut un fragment extrem de agresiv. 14 zile am stat cu masca de oxigen. Mă dădeam jos doar când mâncam și beam apă. A fost cel mai greu moment al vieții mele. Am dezvoltat această pneumonie din cauza șocului termic. Covid-ul nu face nimic altceva decât să îți coaguleze sângele. Am 70 de injecții făcute la nivelul abdomenului. Am trecut prin momente extrem de grele.De familie, însă, mi-a fost foarte dor, a fost greu fără ei”, spunea atunci Marcel Pavel.