Marcel Ciolacu, propus premier de PSD. Președintele social-democraților a fost votat în partid

De o lună și jumătate România nu are un guvern cu puteri depline. După mai multe eșecuri PNL a decis să negcieze cu PSD pentru formarea unui nou guvern, numai că s-au împotomolit la mai multe puncte propuse de către PSD. Deși au căzut de acord asupra unui punct, și anume rotația prim-ministrului, PNL nu a fost de acord cu reformele economice puse pe masa negocierilor. Dar lucrurile pare că merg spre o rezolvare, iar PSD și-a votat astăzi nominalizarea pentru funcția de Prim-Ministru în persoana lui Marcel Ciolacu, liderul partidului.

Pe 9 noiembrie Florin Cîțu anunța începerea negocierilor cu PSD pentru coagularea unei majorități pentru noul guvern. Liberalii anunțau că Biroul Politic Național, întrunit în ședință statutară, a decis, cu majoritate absolută de voturi, să înceapă negocierile cu PSD pentru coagularea unei majorități care „să asigure României stabilitatea de care are nevoie pentru a depăși criza politică și cea sanitară„.

PNL preciza că există câteva principii pe care acest partid le va susține și care nu sunt negociabile, respectiv formarea unei majorități în jurul partidului, cu un prim-ministru liberal, continuarea PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), respectarea traiectoriei deficitului bugetar, asumată de guvern în fața CE, operând fără creșteri de taxe și impozite și menținând statul ca partener onest al mediului de afaceri, continuarea reformelor privind salariile, pensiile, precum și a reformei administrative, implementarea reformelor în justiție și închiderea MCV (Mecanismul de Cooperare și Verificare), reformarea statului și menținerea parcursului european și euro-atlantic și a Parteneriatului Strategic cu SUA.

Liberalii mai spuneau că orice majoritate va trebui să respecte parteneriatul PNL cu președintele Klaus Iohannis. Cu toate astea lucrurile ajunseseră într-un punct mort, având în vedere că PSD și Marcel Ciolacu doreau alte modificări în reformele economice și sociale. Un singur punct a fost acceptat de cele două părți, și anume rotația primului-ministru. Pe de-o parte Florin Cîțu vrea să fie în continuare prim-ministru, iar PSD anunța că va veni cu propria nominalizare.

Cum era și de așteptat, PSD a votat astăzi în unanimitate nominalizarea sa pentru cea mai importantă funcție în stat. Cu alte cuvinte Consiliul Politic Naţional al PSD l-a votat pe Marcel Ciolacu ca și candidat la această funcție, vicepreședintele PSD, Sorin Grndeanu, excluzând o altă variantă, referindu-se la propunerea PNL în persoana lui Florin Cîțu, având în vedere că PSD se află în postura în care poate să pună condiţii.

„În acest moment noi avem un mandat dat de Consiliul Politic Naţional să avem prim-ministrul şi asta nu l-au spus doar colegii mei, l-au spus românii la ultimele alegeri. Dacă în urma negocierilor iese cu totul altceva, noi nu avem mandat.

Venim în faţa partidului şi supunem atenţiei negocierea. Credeţi că am stat în şedinţă ca să votăm posibilul premier de peste un an jumate? Dacă tot am votat rotaţia, evident că am votat Marcel Ciolacu premier acum.”, afirmă Grindeanu, conform Mediafax.