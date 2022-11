Marcel Ciolacu îl face de râs în public pe Nicușor Dan. Motivul pentru care primarul Capitalei ar trebui să-și dea urgent demisia

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat extrem de supărat de modul în care Nicușor Dan i s-a adresat în vederea rezolvării problemelor de termoficare din București. Pe lângă faptul că aceste probleme nu depind de el, politicianul arată cu degetul incapacitatea primarului de a conduce Primăria Bucureștiului. Descoperă afirmațiile făcute public de către Marcel Ciolacu! Are motive Nicușor Dan să se simtă jignit?

În cursul serii de duminică, Marcel Ciolacu a vorbit în direct, la o emisiune TV, despre incapacitatea administrativă a lui Nicușor Dan de a conduce Primăria Capitalei. Din acest motiv, președintele PSD consideră că primarul ar trebui să-și dea demisia cât mai repede, lăsându-le bucureștenilor ocazia de a găsi un viceprimar priceput care să se ocupe de problemele arzătoare ale cetățenilor.

Afirmațiile cu nuanță jignitoare au fost făcute după ce Nicușor Dan i-a solicitat lui Marcel Ciolacu să vorbească cu ministrul Finanțelor pentru a rezolva problemele termice din București. Pe lângă faptul că s-a adresat cu „Ciolacule”, ceea ce l-a deranjat enorm pe liderul PSD, acesta a reclamat întârzierea primarului cu privire la rezolvarea acestei probleme demult apăsătoare pentru Capitală.

Are excedent, sunt date publice, de 200 de milioane de lei. Păi, ceri ajutor de la mine? O să discutăm în coaliţie dacă prim-ministrul doreşte să o avem, că nu e în atribuţiile mele, să vadă de ce să ajute Bucureştiul, dacă e aşa o catastrofă. Rectificarea se face la sfârşitul lui noiembrie, dar tu eşti primar şi te trezeşti pe 10 noiembrie că ai o discuţie în ce priveşte încălzirea?”, a spus Ciolacu, la Antena3.

În continuare, președintele PSD a susținut că Nicușor Dan ar trebui să-și dea demisia, deoarece funcția de primar al Capitalei nu i se potrivește. Acesta a făcut o remarcă vizavi de capacitatea intelectuală a primarului, afirmând că, deși nu are știința administrativă pentru a conduce Bucureștiul, nu înseamnă că Nicușor Dan nu are capacități intelectuale dezvoltate.

Reamintim că reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce Nicușor Dan l-a rugat pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, să discute cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, pentru a găsi o soluție cu privire la rezolvarea datoriei de 600 de milioane a companiei Termoenergetica faţă de Elcen

„Pentru mine, îmi menţin părerea, e bine să îşi dea demisia şi să lase bucureştenii să găsească un viceprimar, nu are capacitatea să conducă primăria. Nu înseamnă că nu are minte, dar nu are ştiinţa administrativă să conducă. Liberalii trebuie să recunoască că au greşit când l-au susţinut pe Nicuşor”, a mai afirmat Ciolacu.