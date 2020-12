Marcel Ciolacu, anunț șoc după alegerile parlamentare. Pentru ce funcții dorește să candideze

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dezvăluit marți seară funcțiile pentru care dorește să candideze, în ciuda faptului că pentru acestea ar mai exista și alți doritori. Acesta are în vedere funcția de președinte al Camerei Deputaților, vizată, atât de Ludovic Orban, dar și de Dan Barna. Acesta a explicat totodată că în afară de el, ar mai putea candida și un alt coleg, având în vedere că structura PSD a suferit modificări.

Marcel Ciolacu a declarat aseară la TVR că ar avea propuneri pentru conducerea ambelor Camere ale Parlamentului, însă aceste decizii se vor lua în Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat. Liderul PSD-ului consideră că ocuparea celor doup funcții de către PSD reprezintă asumarea responsabilității față de cetățenii care au votat partidul invingător.

Marcel Ciolacu a explicat, de asemenea, ce se întâmplă cu viitoarea candidatură la șefia Camerei Deputaților, funcție pe care o deține în prezent. Potrivit afirmației sale, liderul PSD nu este convins că dorește să mai candideze pentru această funcție, având ca strategie o altă împărțire a funcțiilor și a sarcinilor în interiorul partidului.

Mai mult, liderul PSD oferă ca exemplu un premier care a încercat să facă din toate câte puțin, iar rezultatele au fost dezastruoase pe toate planurile.

„Este posibil să candidez eu, este posibil să candideze alt coleg din Partidul Social Democrat. S-a schimbat PSD. PSD nu mai înseamnă că președintele partidului trebuie să fie ori șef la Cameră, ori șef la Senat, ori premier, ori candidatul la președinție.

PSD s-a schimbat. Am văzut, am avut un prim-ministru șef de partid care le știe pe toate, vorbește cu specialiștii, dar nu e nominalizează, pentru că nu există și am văzut unde a ajuns cu această atitudine”, a precizat Ciolacu.