Manuela Hărăbor are un copil cu autism și este o mamă singură. Cum a ajuns să arate una dintre cele mai frumoase femei din România

Manuela Hărăbor are un copil cu autism și este o mamă singură, la 51 de ani. Actrița care a jucat în peste 20 de filme a făcut dezvăluiri despre viața de familie și a vorbit despre tatăl fiului ei, care în acest moment îi plătește pensie alimentară.

Actrița a acceptat să vorbească despre viața ei la un post de televiziune și a mărturisit că fiul ei, Andrei, pe care l-a crescut singură, a fost diagnosticat cu autism. Femeia a precizat că tatăl lui Andrei îi plătește acestuia pensia alimentară.

Femea a povestit experiența trăită în momentul în care a aflat că fiul ei a fost diagnosticat cu autism. Mama ei a fost cea care a ajutat-o să treacă peste momentele grele din viață.

„Eram studentă la actorie în anul 3. Am fost o familie unită, am învăţat din mers să fiu mamă. M-a ajutat mama foarte mult. Primele semnale au fost după vârsta de un an jumate. Până la doi ani am mers la toţi medicii pe care îi ştiam… Cunoştinţele despre autism nu erau…. Cu greu am ajuns să primesc un diagnostic, după au început căutari. Unde mergem, ce tratamente facem” – Manuela Hărăbor.