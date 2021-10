Manuela Hărăbor are covid-19. De unde l-a luat și ce a pățit când a sunat la DSP

Manuela Hărăbor este cunoscută publicului larg pentru rolul Simina din „Pădureanca”. A reușit de-a lungul timpului să-și construiască o carieră înfloritoare. Din păcate, astăzi actrița trece prin momente grele. Celebra actriță se află printre actorii care nu s-au vaccinat, infectată cu noul virus. Anunțul l-a făcut chiar ea pe rețelele de socializare.

Manuela Harabor, în vârstă de 53 de ani, a devenit cunoscută printr-o întâmplare fericită. Născută la 2 aprilie 1968 în București, are un prim rol în „Veronica”, din 1972, ulterior având o lungă pauză. Dar vine anul 1987. Regizorul Nicolae Mărgineanu era în căutare de o tânără actriță pentru filmul său „Pădureanca”, o adaptare după nuvela scriitorului Ioan Slavici.

Astfel o descoperă pe tânăra Manuela Hărăbor, și fără prea mari discuții o alege pentru rolul Siminei, rol care avea să-i aducă notorietatea pe plan local. Manuela Hărăbor avea doar 18 ani în momentul filmărilor. Actrița a vorbit într-un interviu pentru TVR despre filmările din culise la „Pădureanca”, despre colaborarea cu marii actori ai distribuției, dar și despre rolul care i-a caracterizat întreaga carieră.

„Eram în clasa a XII-a în ultimul an. M-am pregătit pentru bacalaureat și apoi pentru examenul de admitere la Institutul de Teatru și Film. Am primit un telefon și am fost invitat la o repetiție pentru „Pădureanca”. După 2-3 săptămâni am fost sunată din nou. Am dat vreo 3-4 teste, ultima însoțită de Șerban Ionescu și Adrian Pintea.

În timp ce mă pregăteam să îmi depun dosarul de admitere la facultate, am primit un telefon spunându-mi că am primit rolul și că am nevoie urgentă să merg la Arad. A trebuit să amân examenul de admitere pentru un an, mai ales că domnul Mărgineanu a vrut să mă trimită în zona Aradului cu o săptămână mai devreme, direct în satul Zimbru, unde Simina, eroina din Nuvela lui Ioan Slavici”, povestește Manuela Hărăbor.