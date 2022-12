„Mantia de fantomă” este la mare preț. Lionel Messi a primit o ofertă fabuloasă pentru „bisht-ul” pe care l-a purtat la festivitatea de premiere a Cupei Mondiale

Lionel Messi poate câștiga o avere dacă este de acord să vândă „bisht-ul” pe care l-a purtat în momentul în care a primit trofeul de la Campionatul Mondial de Fotbal. „Mantia de fantomă”, așa cum a numit-o Viorel Moldovan, are mare căutare. Un parlamentar din Oman a spus că este gata să o cumpere cu o sumă foarte mare.

Lionel Messi este foarte aproape să semneze un nou contract cu PSG, la doar câteva zile după ce a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal. Acum câștigă 40 de milioane de euro pe sezon, dar după succesul din Qatar, noua înțelegere îi poate aduce o mărire substanțială de salariu. Starul sud-american poate să facă bani mulți și cu „bisht-ul” pe care l-a primit, la festivitatea de premiere, de la Tamim bin Hamad Al Thani, emirul din Qatar. Un parlamentar din Oman i-a transmis o ofertă oficială pentru mantia respectivă.

Parlamentarul din Oman susține că mantia este foarte importantă în zona arabă și are o simbolistică specială.

Some people, especially in Europe & US, are criticizing the act of putting a black bisht “black cloak” on Lionel Messi.

Is this a sign of ignorance, racism or both?

In Arab culture, it’s a demonstration of utmost respect & appreciation when the host puts a bisht on a guest. pic.twitter.com/sfJ54aCYjj

