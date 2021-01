În cadrul emisiunii pe care Andreea Mantea o are la Kanal D despre viața ei, bruneta a făcut o vizită interesantă unei vedete din showbiz. Este vorba de celebra blondă a lui Bote. Cotrobăind prin lucrurile ei, Mantea a găsit un plic alb în geanta Biancăi Drăgușanu. Ce conținea el? Veți afla în cele ce urmează.

În timp ce îi lua un interviu inedit Biancăi Drăgușanu, prezentatoarea emisiunii Trăiri alături de Andreea Mantea s-a pus pe căutat prin bunurile blondei. Aflate în dressing, bruneta a pus mâna pe geanta Biancăi și a profitat de moment pentru a se uita în ea.

Andreea Mantea a avut o curiozitate pe care, cel mai probabil, mulți români o au. Și anume: ce are în geantă Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai extravagante vedete din România? Și am primit răspunsul la această întrebare, recent.

În momentul în care Andreea Mantea a umblat în geantă, a scos la iveală un plic mic și alb. Rușinată, Bianca Drăgușanu a pus mâna imediat pe plic și l-a băgat la loc în geanta ei de mii de euro. Aceasta a rugat-o pe Andreea Mantea să nu mai umble.

Și, dacă vă întrebați de ce Andreea Mantea se uita în gențile Biancăi Drăgușanu, motivul este unul simplu. Bruneta voia să afle dacă toate gențile blondei sunt originale sau sunt fake-uri bune, de câteva sute de euro.

Supărată, Bianca Drăgușanu a smuls poșeta din mâna Andreei Mantea și a pus-o la loc, pe un raft din dressingul ei mare.

Dacă vă întrebați de ce blonda a fost jenată de plicul de tămâie, acesta poate fi motivul. În urmă cu 1 an, pe 7 iulie 2019, Bianca Drăguşanu (37 de ani la vremea respectivă) a plecat din Mamaia spre București, în compania unui sofer care consumase droguri.

Numele lui este Alexandru P. și era cunoștința unei prietene de-a Biancăi Drăgușanu. La Fetești se afla un filtru de poliție și mașina celor doi a fost trasă pe dreapta. Atunci s-a efectuat un test și șoferul a fost depistat cu droguri în organism.

„Am venit ieri (sâmbătă, 6 iulie 2019 – n.r.) la mare, în jurul prânzului şi am petrecut doar cu fetele. Astăzi (duminică, 7 iulie 2019 – n.r.), ele au vrut să mai rămână la plajă, dar eu trebuia să plec, pentru că aveam treabă în Bucureşti.

Aşa că am întrebat printre cunoştinţe cine m-ar putea lua până în Bucureşti. Acest băiat (Alexandru P. – n.r.), care îmi este doar o cunoştinţă, s-a oferit să mă ducă el. Am plecat, iar la Feteşti, la un filtru de Poliţie, a fost şi el oprit şi testat pentru consum de alcool şi de droguri şi depistat pozitiv.

Am rămas şocată, nu mi-a venit să cred. El a fost luat de Poliţie, iar eu am chemat o prietenă să mă ducă în Bucureşti. Eu nu am consumat alcool niciodată în viaţa mea, iar droguri, nici atât”, a spus Bianca Drăguşanu, în 2019, televiziunilor apărute imediat la locul cu pricina.