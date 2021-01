Este o femeie independentă din punct de vedere financiar, are o afacere de succes şi un copil minunat, însă Bianca Drăgușanu trăiește o mare dramă. S-a aflat totul despre ce i-au făcut prietenii ei, de fapt.

Deşi este mereu cu zâmbetul pe buze, Bianca Drăgușanu trăiește o mare dramă. Aceasta a povestit ce i-au făcut prietenii ei de-a lungul timpului, în ciuda faptului că i-a considerat ca fiind parte din familie. Invitată la Antena Stars, fosta soţie a lui Victor Slav a vorbit despre un lucru dureros din viaţa sa: trădarea de către persoanele apropiate.

”Mai am patru prieteni care mi-au fost alături în ultima perioadă. Din cercul de 15 pe care i-am avut acum doi ani, ei s-au autoeliminat și m-au trădat în anumite contexte … Am avut un grup de 15 prieteni cu care făceam sărbătorile împreună, ne dădeam întâlnire mereu. Organizăm mese mereu.

În ciuda momentelor grele şi a trădărilor, blondina recunoaşte că acum este fericită şi se simte, după mult timp, o femeie împlinită.

Făcând referire la perioada în care a fost soţia, iar mai apoi iubita lui Alex Bodi, Bianca Drăgușanu a povestit că ajunsese să creadă că se află într-o situaţie din care nu mai are scăpare.

„A fost o perioadă în care am fost nefericită, ştiţi la ce mă refer. În momentul de faţă am trecut peste aceste încercări. Dumnezeu mi-a arătat care sunt, de fapt, priorităţile din viaţa mea: copilul, familia, afacerea, prietenii. Nu am ştiut că pot să duc atât de mult. Că pot ierta atât de multe lucruri. Nu am ştiut despre mine că sunt capabilă că pot să ajung într-o situaţie fără ieşire. Am simţit că nu mai am scăpare. Dar de mai bine de o lună sunt foarte fericită”, a mai spus vedeta.