Sute de persoane au participat sâmbătă, 30 martie 2019, la o manifestație în Piața Universității din București, la care au luat parte și regizorul Stere Gulea alături de actorul Tudor Chirilă.

A fost o acțiune de susținere a Laurei Codruța Kovesi, fostă șefă DNA, pusă sub control judiciar de controversata Secție specială pentru anchetarea magistraților.

Candidată cu șanse serioase la funcția de procuror-șef european, Codruța Kovesi se bucură de susținere populară în România dar are și sprijinul Parlamentului și Comisiei Europene, aceste instituții apreciind-o pentru lupta anti-corupție din perioada în care a condus DNA.

Anchetată în două dosare de Secția specială pentru magistrați – unul dintr dosare fiind instrumentat chiar de cea care ar fi vrut să-i ia locul la vârful DNA, Adina Florea – Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar și i s-a impus o listă cu mai multe interdicții. Între altele, nu are voie să vorbească despre dosarele în care e anchetată, nu are voie să profeseze ca procuror și nu are voie să mai iasă din țară.

Revoltați de această situație, sute de oameni s-au adunat în Piața Universității din București pentru a-și manifesta dezacordul cu atacurile guvernului Dăncilă la adresa fostei șefe DNA și cu acțiunile Secției pentru magistrați, relatează agenția de știri Mediafax.

Tudor Chirilă în Piața Universității: „Refuz să cred că oamenii pot fi fericiți când sunt conduși de o femeie mai incompetentă decât Elena Ceaușescu”

Între cei care au luat parte la manifestație s-au numărat regizorul Stere Gulea și muzicianul și actorul și muzicianul Tudor Chirilă.

„Mai e de comentat ce se întâmplă cu Codruța Kovesi? Pare că e țara lui Erdogan. Mie îmi pare rău că oamenii nu se indignează mai mult. Probabil că multă lume e fericită. Poate multă lume e fericită cu felul în care se trăiește acum în România. Trebuie să acceptăm asta. Eu refuz să cred că oamenii pot fi fericiți când văd că sunt conduși de o femeie mai incompetentă decât Elena Ceaușescu. S-a ajuns și aici. ” Tudor Chirilă

Tudor Chirilă – mesaj video – Mediafax

Tudor Chirilă a insistat asupra faptului că incompetenții au ajuns să dețină funcții cheie în statul român.

„Îmi pare rău că s-a pierdut acel momentum de la Ordonanța 13. (…) Situația nu se poate remedia decât pe termen lung, dar trebuie să înceapă. O clasă politică curată este un prim pas. Nu avem chestia asta acum. Al doilea pas ar fi ca instituțiile să nu mai fie atât de politizate și numirile în diverse posturi din ministere să nu se mai facă pe criterii politice.” Tudor Chirilă.

Actorul și muzicianul Tudor Chirilă a transmis în direct pe pagina sa de Facebook o parte din protestul de la Universitate:

Publicată de Tudor Chirilă pe Sâmbătă, 30 martie 2019

Regizorul Stere Gulea s-a arătat revoltat de unele decizii luate dictatorial de actuala putere politică.

„Nu mai e democrație, stat de drept, în adevăratul sens al cuvântului. Acesta este riscul din România în momentul de față, tocmai pentru că totul este la bunul plac al unor oameni care, având o majoritate parlamentară, schimbă de la o zi la alta totul. Că nici ei nu știu ce schimbă, e altă problemă. E clar că e intenție de a scăpa de judecată, de dosare.” Stere Gulea

Stere Gulea – mesaj video – Mediafax

Proteste de mică amploare au avut loc și în alte orașe, inclusiv la Cluj-Napoca și Timișoara.