Incendiu la Istanbul, înaintea finalei Manchester City – Inter. Arena Atatürk este acoperită de fum, pompierii se luptă cu flăcările – FOTO & VIDEO

Manchester City – Inter se vor înfrunta în finala Champions League în meciul care va închide sezonul european. „Cetățenii” au mai jucat o dată în ultimul act, dar au fost învinși de Chelsea, în vreme de formația italiană a câștigat trofeul de trei ori. Organizatorii se așteaptă ca duelul din Turcia să se desfășoare în fața unui stadion plin. Arena Atatürk din Istanbul a fost acoperită de fum din pricina unui incendiu din apropiere.

Stadionul Atatürk din Istanbul va fi gazda marii finale în care Manchester City și Inter se vor înfrunta pentru trofeul UEFA Champions League. Arena are 82.000 de locuri și organizatorii se așteaptă ca puține locuri să fie goale, la startul partidei. Fanii celor două echipe și-au făcut încălzirea la terase și s-au îndreptat apoi spre stadion. Mulți dintre ei s-au dat jos din autobuze, din cauza traficului infernal, și au plecat pe jos, cântând, scriu jurnaliștii de la The Sun.

Nu le-a păsat că stadionul era acoperit de fum. Un incendiu a izbucnit la o fabrică din apropiere, iar pompierii au intervenit urgent.

🚨🚨| A fire has broke out in Istanbul and the smoke has made its way to the stadium where the Champions League final will take place.

