Mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski, anunțul care răstoarnă toate predicțiile. Când se va termina, de fapt, războiul

Consilierul prezidenţial ucrainean, Oleksii Arestovici, a oferit pentru prima oară un termen estimativ de încetare a războiul izbucnit în Ucraina. Deși multă lume crede că 9 mai poate fi data vizată de Vladimir Putin pentru a câștiga Donbasul, dar și alte regiuni din estul Ucrainei, oficialul susține că luptele par să nu înceteze prea curând, iar războiul s-ar întinde pe multe luni de acum încolo.

Vladimir Putin și-a concentrat toate eforturile pentru a-și îndeplini obiectivele de cucerire ale Donbasului și ale regiunilor din zona de est a Ucrainei, astfel că acesta se pregătește pentru sărbătorirea unei victorii, pe data de 9 mai, zi cu o importanță deosebită în calendarul rusesc. În această zi, Rusia marchează capitularea naziștilor în cel de-al Doilea Război Mondial cu o paradă uriașă de trupe și armament prin Piața Roșie din fața Kremlinului.

Astfel, surse din Serviciile de Informare americane susțin că Putin ar dori ca pe această dată să celebreze și o posibilă cucerire în razboiul din Ucraina. Cu toate acestea, specialiștii susțin că o încetare a războiului la această dată este imposibilă.

Consilierul lui Volodimir Zelenski a transmis în cursul serii de marți că orice posibilă cucerire a regiunilor din estul Ucrainei nu ar reprezenta o încetare a războiului.

Mai mult, acesta a dezvăluit că armamentul pe care Ucraina l-a primit din partea Occidentului poate schimba cursul războiului, având „efecte serioase” asupra luptelor, dând de înțeles că opunerea rezistenței din partea armatei ucrainene va face ca acest război să dureze și mai mult: „Trebuie să fim pregătiţi pentru o poveste lungă”.

Mihailo Podoliak, un alt consilier al liderului ucrainean, s-a arătat încrezător în promisiunile SUA şi aliaţilor lor de a trimite arme mai grele Ucrainei.

Discuțiile legate de acest subiect au fost făcute în cadrul unei conferinţe internaţionale dedicate pentru stabilirea unor ajutoare oferite Ucrainei, care s-a desfășurat la baza aeriană americană din Ramstein, Germania.

În urma conferinței, omul de încredere al lui Zelenski a avertizat Rusia că Ucraina va opune rezistență și mai mare ofensivei ruse, venind cu strategii mai bine puse la punct și cu arme mai puternice.

Adviser to the Head of the Office of President of #Ukraine Mykhaylo #Podolyak announced an expanded range of weapons for Ukraine. https://t.co/zkCVIgWSjs

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022