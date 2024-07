Mama tinerei ucise de urs la Jepii Mici a presimțit tragedia. Dezvăluiri tulburătoare: „A mai fost fugărită de un urs”

Mama tinerei care și-a pierdut viața după ce a fost atacată de urs pe trasul Jepii Mici mărturisește că fata nu se afla la primul incident de acest tip. Ea a încercat să o convingă să nu plece pe munte, dar nu a reușit.

Mama tinerei de 19 ani, ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici de lângă Bușteni, spune că fata a mai fost fugărită de un urs, într-o excursie anterioară. De asemenea, mama ei a rugat-o de mai multe ori să renunțe la ideea de a face trasul Jepii Mici.

Femeia a povestit cu lacrimi în ochi cum a implorat-o să nu plece și că a mai avut un incident înspăimântător, în timp ce se afla cu o prietenă pe munte.

Îi plăcea să meargă, dar din câte am mai aflat de la tatăl ei, că mie nu mi-a zis, a mai fost odată cu o prietenă și a fost fugărită de un urs”, a spus mama fetei, citată de Antena3.

„Am vorbit cu ea, nu m-a sunat ea, eu o sunam mereu. Eu o sunam că eram preocupată cu muntele ăsta. Am sunat-o şi i-am zis: „Dia, nu te du, te rog, nu te du!”.

Tânăra de 19 ani ucisă de urs se afla pe munte împreună cu iubitul ei în momentul tragediei. Cei doi au văzut ursul, au început să fugă, dar fata a fost prinsă de animal.

Cei doi se îndreptau spre cascada Spumoasa. Inițial, tânărul spune că plănuiseră un alt traseu, dar Diana a insistat să meargă pe Jepii Mici, o decizie care avea să-i pună capăt vieții.

„Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu”, a spus iubitul Dianei, potrivit știrileprotv.ro.