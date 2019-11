Mama și bunicul Luizei Melencu, incident la secția de votare. Ce au făcut când i-au văzut pe polițiști

În ziua alegerilor prezidențiale, familia Luizei Melencu a întâmpinat câteva probleme, la secția de votare. Rudele adolescentei pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o, alături de Alexandra Măceșanu, au avut un conflict, cu puțin timp în urmă, duminică.

Atât mama Luizei Melencu, cât și bunicul acesteia, au avut parte de momente de scandal. Aceștia au mers să își exercite dreptul la vot, în vederea alegerii viitorului președinte al țării. Rudele tinerei dispărute au avut parte doar de ghinion, în ultima perioadă, iar în această duminică au intrat într-un nou conflict.

Monica Melencu și bunicul Luizei, Iordache, au mers la secția de votare din satul Radomir, pentru a putea să voteze. Acolo au avut parte de o ceartă, în care a fost implicat și un polițist. Rudele fetei dispărute au povestit ulterior că au încercat să discute cu același ofițer despre care au mai menționat și cu alte ocazii că i-a umilit. Aceștia au menționat și că au încercat să stea de vorbă cu oamenii legii din secția de votare, pe care i-au întrebat despre cazul Luizei. Adolescenta a dispărut de 7 luni, în luna aprilie a acestui an.

„Am vrut să îl întrebăm și noi, să ne dea și nouă niște detalii. Ați văzut c atitudine sfidătoare a avut față de noi. Așa și pe data de 14, când s-a prezentat prima oară și am dat aceste declarații, dumnealui a spus că: Lasă, domnule, că fata e tânără, frumoasă, a plecat cu cineva de acasă, în loc să își facă datoria. Deci din prima zi am simțit că suntem mințiți”, a declarat bunicul Luizei Melencu, potrivit a1.ro.

„Eu nu am vorbit urât cu dânsul. Am vrut doar să îi spun că îi mulțumesc frumos pentru explicațiile pe care ni le-a dat. Dânsul a spus că nu vrea să stea de vorbă cu noi, la care tot făcea semn cu o mână și a spus că ne întâlnim în instanță”, a declarat și Monica Melencu.

„Nu în instanță! A spus să mergem la Craiova și să îl reclamăm la Inspectoratul Județean de Poliție”, a mai adăugat Iordache Melencu.