Mama Monicăi Gabor, victima unui blestem? Cum a murit Veronica Bulai, în urma unui accident stupid

Familia Monicăi Gabor este din nou în doliu! Tatăl mondenei a murit acum două zile, iar alături nu i-a putut fi decât mezina. Astăzi a avut loc înmormântarea. Cauza decesului se pare că ar fi un infarct. Fotomodelul a rămas fără mama în 2013, când femeia a murit lovită de o bucată de stâncă la ieșirea din Peștera Polovragi, din judetul Gorj. A fost mama Monicăi Gabor victima unui blestem? Aflați în paragrafele următoare.

Potrivit ultimelor informații apărute în presă, tatăl Monicăi Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, s-a stins din viață acum două zile, iar astăzi a avut loc înmormântarea. Cauza decesului ar fi un infarct. La tristul eveniment au participat doar fiica de la Bacău și sora răposatului.

Nu a uitat de mine, iau 10,12 pastile pe zi. Mi-e cam greu. Dacă mor? Vreau să mor pe pamanturile mele, în Romania. Îmi mai trimit fetele niște bani. Ce să faci cu 800 de lei?”, povestea, în urmă cu un an, tatal Monicai Gabor, logodnica lui Mr. Pink.

Mama mondenei a murit în urmă cu 7 ani, lovită de o bucată de stâncă în timp ce vizita, împreună cu un grup de turiști, mai multe mănăstiri din județul Gorj.

Opriți să facă poze cu stâncile din fața peșterii Polovragi, o bucată de piatră grea de 7 kilograme s-a prăvălit peste femeia în vârstă de doar 54 de ani. Ajutoarele au sosit numaidecât la fața locului, dar medicii nu au mai putut face nimic.

Veronica Bulai a intrat în atenția presei după ce fiica ei, Monica, s-a căsătorit cu omul de afaceri Irinel Columbeanu.

„Sunt șocat pentru că era o femeie încă tânără, nu avea boli, n-am știut de ce a murit, după aceea am aflat. Când am aflat am fost și mai șocat“, declara Irinel Columbeanu.