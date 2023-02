Mama Luizei Melencu, declaraţii disperate despre Gheorghe Dincă. A ajuns la capătul puterilor: „Vreau să plătească scump”

Monstrul din Caracal a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, pedeapsă mult prea blândă, consideră cei implicați direct în dosar. Astfel, mama Luizei Melencu a făcut declaraţii disperate despre Gheorghe Dincă. Femeia a ajuns la capătul puterilor și declară că vrea ca acesta să plătească scump pentru faptele lui.

Gheorghe Dincă, 30 de ani de pușcărie. Familia Luizei Melencu, nemulțumită de pedepsă

Gheorghe Dincă va executa o pedeapsă de 30 de ani după ce a fost găsit de trafic de persoane și trafic de minori, viol, omor și profanare de cadavre.

În plus, Gheorghe Dincă are de plătit daune morale de 710.000 de euro către rudele victimelor, plus cheltuieli judiciare estimate la încă 750.000 de lei.

Familia Melencu consideră pedeapsa mult prea blândă

Decizia judecătorilor a venit anul trecut, în luna septembrie. În acest context, familia Luizei Melencu, una dintre vixtimele lui Gheorghe Dincă, spune că pedeapsa este mult prea blândă.

Cu durere în suflet, Monica, mama Luizei Melencu, dezvăluie că nu banii o interesează în acest caz groaznic. Acesata își dorește doar ca Gheorghe Dincă să aibă parte de aceeași soartă pe care a avut-o fiica ei, întrucât o viață nu poate fi cumpărată.

Ce își dorește mama Luizei Melencu

„Nu am primit absolut niciun ban până la ora actuală! Nici nu m-am gandit vreo clipă că vom primi ceva. De unde să ne dea nemernicul ăla bani? Nu vreau niciun ban de la el, vreau să-l linșez. Nici măcar moartea lui nu mi-ar liniști sufletul și suferința. Vreau să sufere cum a suferit și copilul meu. Vreau să plătească scump, dar nu cu bani. Viața nu se cumpără cu bani. Mă rog zi de zi ca Dumnezeu să-i dea ceea ce merită. Are să ne dea (n.r: ei si familiei Măceșanu) peste 700.000 de euro. Păi ce să-i iau amărâtului ăstuia de atâția bani? O casă amărâtă în care mi-a ars și omorât copilul?”, a declarat Monica Melencu, potrivit cancan.ro.

Mama Luizei Melencu își închipuie chinurile suferite de fiica ei

De asemenea, fiind din zonă, mama Luzei Melencu mai trece pe lângă casa în care Gheorghe Dincă a comis ororile de necrezut, astfel că îi vine extrem de greu.

„Trec câteodată pe acolo și îmi trec prin fața ochilor diferite scenarii cu chinurile prin care a trecut copilul meu. Nu pot să uit, nu pot să trec peste. Oamenii cred că viața merge mai departe. Da, exiști, dar nu trăiești”, a subliniat Monica Melencu.

Atrocitățile comise de Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă este arestat din iulie 2019 și este acuzat că a răpit-o pe Alexandra Măceșanu, de 15 ani, după ce a luat-o cu mașina la ocazie, a sechestrat-o în casa lui din Caracal, unde ar fi violat-o și ar fi ucis-o.

Gheorghe Dincă este acuzat că a procedat la fel și cu Luiza Melencu, de 18 ani, care a fost dată dispărută din aprilie 2019.