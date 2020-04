Mama celebrului fotbalist brazilian Neymar nu pierde timpul. După un mariaj care a durat un sfert de veac, Nadine Goncalves și-a refăcut viața și acum și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat.

Mama lui Neymar are un iubit mai tânăr decât fiul ei. Imaginile care au stârnit valuri de reacții

Nu ar fi nimic ieșit din comun ca o femeie să-și refacă viața după un divorț, însă mama lui Neymar a surprins pe toată lumea cu alegerea sa. De curând, s-a afișat cu noul ei iubit, un bărbat chiar mai tânăr cu șase ani decât fiul ei, celebrul fotbalist Neymar, starul lui PSG, aflat pe locul 3 în topul celor mai bine plătiți sportivi din lume. Iar diferența dintre Nadine Goncalves și iubitoul ei, fotbalistul și modelul Tiago Ramos, este de 30 de ani. Diferența de vârstă nu pare să o deranjeze deloc pe mama lui Neymar, ajunsă la 52 de ani.

Femeia și-a făcut publică relația pe rețelele de socializare, postând o fotografie în care apare în brațele lui Tiago Ramos, alături de un mesaj sugestiv: „Inexplicabilul nu poate fi explicat, îl trăiești”. Nu se știe de când cei doi formează un cuplu, însă cert este că Neymar este întru totul de acord cu noua relație a mamei sale.

„Fii fericită mamă, te iubesc”, a comentat fotbalistul la poza mamei sale.

Detalii șocante din trecutul lui Tiago Ramos. S-a iubit cu bucătarul personal al lui Neymar!

Tiago Ramos, care are mari șanse de a deveni tatăl vitreg al lui Neymar, are un trecut șocant, datorită relațiilor sale amoroase. Nu doar femeile îi plac lui Ramos, ci și bărbații. Și nu au fost puțini. Actualul iubit al mamei lui Neymar are o listă impresionantă, dezvăluită de jurnalista Fabia Oliveira. În mrejele fotomodelului a căzut chiar și Mauro, bucătarul personal al lui Neymar, chiar înainte ca Ramos să se afișeze cu noua sa iubită, cu 30 de ani mai mare. În rest, lista „cuceririlor” lui Ramos cuprinde un faimos actor brazilian, Carlinhos Maia, cu un comediant, cu un consultant de relații publice și cu un om de afaceri milionar, de pe urma căruia a beneficiat de o viață luxoasă, „ca un prinț”.

Jurnalista Fabia Oliveira a dezvăluit că cea mai notabilă relație a lui Ramos a fost cu un om de afaceri milionar, Eduardo Pereira. Trei ani a durat aventura acestora, timp în care Tiago „a trăit ca un prinț”, într-un conac luxos și conducând mașini scumpe, conform spuselor jurnalistei Fabia Oliveira.