Mama lui Dorian Popa, probleme de sănătate. Medicii au decis să o opereze

Dorian Popa a avut parte de momente de panică. Artistul a fost nevoit să o ducă de urgență pe mama sa la medic. Ea va avea nevoie de o intervenție cât mai rapidă.

Dorian Popa le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare tot ce s-a întâmplat. Se știe, de altfel, că Dorian Popa are o relație extrem de strânsă cu mama sa, fiindu-i alături ori de câte ori este nevoie. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când artistul și-a dus mama la spital. Aparent, o piatră la rinichi de 14 mm i-a cauzat lui Mamișor nevoia stringentă de medic. Din fericire însă, problema nu s-a dovedit a fi una atât de gravă, dar potrivit spuselor medicului, mama artistului trebuie să suporte o intervenție chirurgicală.

Mamişor voia să rezolve problema peste două săptămâni, că are o nuntă, doar că domnul doctor a zis: Nu, sâmbăta asta, dacă vreţi să mai ajungeţi la nuntă. Ca să nu mai zic cât o cert zilnic pentru că nu bea apă. Piatra a coborât pe ureter”, le-a povestit Dorian Popa internauților.

Amintim că la începutul acestui an, Mamișor, așa cum o alintă Dorian Popa pe mama sa, a devenit bunică. Fratele lui Dorian Popa, care locuiește în Germania, a devenit pentru prima dată tată, fapt care i-a adus mamei o bucurie foarte mare.

„Nepoțica mea care a venit pe lume de o lună este o dulce, e foarte frumoasă! Îmi e foarte greu, atât de rău îmi pare, am avut bilet de avion, ar fi trebuit să plec, dar ei au intrat în lockdown”, spunea mama lui Dorian Popa, după nașterea nepoatei ei.

Dorian Popa este un artist care se bucură de un succes fabulos pe YouTube. Este este foarte activ pe această platformă, unde își ține la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața sa. Iar banii proveniți din online nu sunt deloc de neglijat, astfel că artistul a mărturisit recent că la finele lunii obține aproximativ 100.000 de euro de pe urma vizualizărilor.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a spus vedeta, la Aleph News.