Mama lui Dani Oțil, reacție după ce a aflat că moderatorul Neatza se însoară. Ce a făcut imediat

Vedeta de la Antena 1 a relatat câteva detalii neștiute până acum, despre cererea sa în căsătorie. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, logodnica acestuia, se aflau în vacanță, în Mexic, atunci când prezentatorul matinalului a scos inelul și a adresat marea întrebare. Tânăra a spus rapid un „Da!” foarte hotătât și le-a arătat tuturor și inelul cu diamant pe care l-a primit.

Dani Oțil a cerut-o în căsătorie pe Gabriela atunci când erau plecați departe de țară. Cei doi au o relație de un an de zile și când a aflat marea veste despre fiul ei, mama lui prezentatorului de la Neatza s-a arătat copleșită de emoție. Aceasta a izbucnit în lacrimi, după cum a povestit și colegul de emisiune al lui Răzvan Simion.

„A plâns mama când i-am zis, dar nu ştiu dacă a plâns de bucurie sau de… Am pus inelul la cală. Nu am simţit momentul să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă şi eu visam să-l dau la o mare albastră. După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult şi m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi dai inelul în aceeaşi zi când îl baţi pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină”, a mărturisit Dani Oţil, potrivit okmagazine.ro.