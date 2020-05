Mama lui Ciprian Marica i-a scris ”nurorii” sale. Ce i-a scris femeia iubitei înșelate

Mama lui Ciprian Marica i-a lăsat un mesaj soției fiului ei în mediul online. Ce i-a scris aceasta norei sale, după ce a aflat că băiatul său a înșelat-o?

Mama lui Ciprian Marica, mesaj pentru nora sa

Cu toate că Ioana a arătat tuturor că aceasta nu are de gând să-l păresească pe tatăl copiilor săi, desigur că în intimitatea celor doi nimic nu mai e lapte și miere. Cel mai probabil cunoscutul fotbalist mai are mult până să-i reintre în grații iubitei sale pentru ca aceasta să-l ierte definitiv pentru escapada cu Ana Muntean. Mama sportivului i-a scris un mesaj norei sale, după ce a aflat de infidelitatea fiului. Femeia pare foarte optimistă cu privire la continuarea relației celo doi, cu toate că nu e atât de ușor cu vederea un adulter. Mama fostului atacant a comentat la o fotografie postată de Ioana pe Instagram. „Iubirea, grija, sprijinul, bunătatea, răbdarea și înțelegerea sunt valorile care susțin o familie fericită și sănătoasă! Vă iubesc!”, a scris mama lui Ciprian Marica.

„Nu își dorește să fie cunoscută, vrea să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și a ziarelor pe cât posibil”, spunea Marica pentru Viva. Acesta povestea cu drag momentul în care cei doi s-au cunoscut. „Făcea practică la cabinetul stomatologic unde mergeam eu. Aşa ne-am cunoscut. Mi s-a părut că are ceva anume şi chiar are acel ceva… Având o anume vârstă, am considerat că trebuie să-i acord timp, să cunoşti omul şi să te alegi cu ceva în urma relaţiei respective. Nu ştiam cum va fi, dacă va fi de lungă durată sau nu”, mai mărturisea sportivul.

Scopul filmulețului: „Discreditarea lui Ciprian. Nimic întâmplător”