Mama lui Augustin Viziru, probleme grave de sănătate. Ce s-a întâmplat când l-a văzut accidentat la Survivor

Problemele de sănătate prin care a trecut Augustin Viziru la Survivor România și-au pus amprenta serios asupra stării de sănătate a mamei actorului. Din fața micului ecran, femeia a urmărit cu fiul ei s-a prăpușit pe nisip, după o probă care l-a avut ca adverssar pe Andy, unul dintre cei mai puternici Războinici din concurs.

Mama lui Augustin Viziru, probleme grave de sănătate

Augustin Viziru a acuzat dureri mari în zona gambei, și mai mult decât atât, medicii din Republica Dominicană i-au dat la spital un verdict dur, și anume, ruptură musculară. Astfel că, acesta Faimosul a fost nevoit să renunțe la show-ul de supraviețuire.

Văzând imaginile pe ecran, mama lui Augustin Viziru a reacționat, mai ales că în trecut a avut și ea probleme de sănătate, și anume un accident vascular cerebral. Aceasta a povestit pentru Wowbiz.ro, prin ce a trecut când și-a văzut fiul căzut pe nisip și în dureri.

”Aș putea să zic că sunt obișnuită cu accidentările, fiindcă Augustin este așa de mic, dar, vă spun sincer, nu pot să văd cum băiatul meu trece prin clipe grele, nici măcar la vârsta asta. Întotdeauna a pățit câte o nenorocire, fie că a fost vorba de mână, fie că a fost vorba de picior sau chiar o lovitură la cap. De data aceasta, la Survivor, am simțit că nu mai pot să respir, aveam tensiunea 20/10. Mi-a fost foarte greu, vă dați seama, mai ales că eu am suferit, în urmă cu cinci ani, un accident vascular și nu am voie să am nici măcar o emoție. Însă asta este viața, sper să le ducem cu bine pe toată, să fie băiatul meu sănătos și eu să pot sta liniștită”, a dezvăluit mama lui Viziru pentru sursa menționată.

Ce a declarat Austin Viziru la plecarea din Republica Dominicană

Augustin Viziru a părăsit competiția Survivor România cu ochii în lacrimi: ”Îmi pare rău că nu am reușit să le arăt celor care mă urmăresc de atâta timp că se poate face orice pe lumea asta. Și eu am venit aici, în Republica Dominicană, cu așteptări foarte mari, nu în ideea de a câștiga, de a fi faimos, ci pentru altvceva… Știu că sunt mulți copii care ne urmăresc și voiam să fiu un model pentru ei toți, pentru că viața mea s-a schimbat radical în ultima vreme, îmi voi întemeia o familie când ajung acasă și mă însor, o să am și un copilaș. Singurul meu obiectiv era să fiu un model pentru copilul meu și… mă gândeam că dacă pot fi pentru copilul meu, de ce să nu fiu și pentru alți copii”, a spus Augustin Viziru la Consiliu.