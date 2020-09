Mama Loredanei Groza a bătut un vlogger celebru din România! Ce i-a făcut tânărului: ”Mi-a spart capul”

Unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri din România a povestit cum a fost bătut de mama Loredanei Groza. Acesta a recunoscut tot: “Mi-a spart capul”.

În vârstă de 25 de ani, Denis Petcu a avut-o ca învăţătoare pe Leonida Groza, mama celebrei cântăreţe, şi a povestit cum a ajuns să fie “bătut” de aceasta, pe merit, desigur.

”Când am aflat că învățătoarea mea este mama Loredanei Groza, am început s-o tachinez: cântam melodia asta non-stop de o zăpăcisem pe femeie, nu mai știa ce să-mi facă. Nu mai putea femeia să-și țină orele, în fiecare oră cântam refrenul ăla: ”zig-zag-zuga-laga-zuga-laga”.

La un moment mă îndrăgostisem de o fată din clasă, Irina. Era cea mai frumoasă din clasă. Și i-am pus și eu mâna pe fund, ca orice băiat… Ea s-a întors și mi-a dat una cu ghiozdanul, iar catarama mi-a venit direct pe frunte, m-am trezit cu un hematom mare. A luat ea (mama Loredanei) o monedă de 50 de bani și mi-a frecat pe frunte în timp ce îmi spunea: ”piei, Satană, că mi-ai mâncat zilele”… Nu cred că-mi spunea din răutate, că mă și lăuda”, a povestit Denis Petcu, pe contul său de YouTube.