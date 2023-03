Mama Geta îi pregăteşte o surpriză de zile mari lui Iancu Sterp. Ce şi-ar dori să facă pentru fiul ei EXCLUSIV

Mama Geta, cum este cunoscută în showbizul autohton ardeleanca ce a dat țării cel puțin doi băieți de toată isprava, Iancu și Culiță Sterp, cu peripeții de neuitat la ediții consecutive ale emisiunii-concurs „Survivor”, în perioada în care aceasta era difuzată de Kanal D, ar putea reveni la București. Evenimentul s-ar putea produce în câteva zile, cu prilejul premierei peliculei în care joacă și mezinul familiei, Iancu.

Acesta din urmă a ajuns până în finala concursului, în primăvara anului 2020, în timp ce fratele său, a rezistat, un an mai târziu, circa patru luni în Insula Dominicană. Amândoi au fost însă extrem de apreciați de publicul telespectator. Iar asta s-a răsfrânt inevitabil și asupra mamei lor, așa cum era de altfel de așteptat.

Totuși, apriga ardeleancă nu exclude posibilitatea de a-și schimba planul în ultimul moment.

„Mai toată viața mea nu am reușit să fiu alături de copiii mei în anumite momente, cele legate în principal de aprecierea lor publică. Să vă dau un exemplu.

Nu am reușit să ajung la festivitatea prin care fata mea, Ileana, primea în școală fiind, titlul de „Miss Boboc”. Am regretat, dar nu am avut ce face fiindcă trebuia cineva să stea și cu vacile”, afirmă aceeași Mama Geta.