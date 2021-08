Mama gemenilor din Ploiești, primele dezvăluiri despre moartea micuților. Ce s-a întâmplat, de fapt, în camera groazei

Moartea cutremurătoare a gemenilor din Ploiești a șocat o țară întreagă, iar misterul nu a fost nici până în acest moment elucidat în totalitate. Andreea, mama copilașilor morți, a făcut dezvăluiri în premieră despre cum s-au desfășurat evenimentele în acea seară fatidică. Potrivit acesteia, anumite lucruri petrecute în cameră nu aveau cum să fie aranjate de copilașii în vârstă de doi ani, de vină fiind, de fapt, altă persoană.

La o săptămână de la nenorocirea petrecută în Ploiești, mama gemenilor a reușit să povestească ce s-a întâmplat în acea seară în care copilașii ei ar fi rămas singuri în cameră, în timp ce ea era preocupată cu un live pe Facebook.

Aceasta susține că lucrurile pe care le-a văzut în cameră după ce a fost anunțată de nenorocirea petrecută nu aveau cum să fie aranjate de cei doi copilași, ei neavând puterea necesară să dea o saltea jos de pe pat și să o pună lângă măsuță. De vină pentru asta ar fi prietena ei Alina, care se afla în casă cu ea și cei trei copii în acea seară.

“Copiii, da, erau singuri în cameră. Cand a venit politia, eu am intrat in camera, m-a trimis politia… „Du-te, vezi ce fac copiii”. Cand intru in camera, o vad… ditamai salteaua aia, nu puteam s-o ridic singura. Doar doi barbati o ridicau. Că era saltea veche. Şi unde era salteaua? Era data jos din pat. Cum puteau copiii astia sa mute salteaua? N-aveau cum, asta nu-mi iese din cap, n-aveau cum”, a insistat aceasta.