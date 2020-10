Mama Deliei a rupt tăcerea. Cum se poartă soțul ei, Răzvan Munteanu, cu ea, de fapt

De-a lungul vremii, Delia a fost adesea întrebată dacă își dorește să devină sau nu mamă. Dar iată că mama ei, Gina Matache, a dat și câteva declarații în acest sens.

Mama Deliei a rupt tăcerea

În cadrul unui interviu televizat, Gina Matache a avut doar cuvinte de laudă la adresa fiicei sale mai mari, pe care a descris-o drept o femeie foarte rațională și puternică, ce întotdeauna s-a concentrat pe muncă și pe succes, indiferent de ce obstacole i-au apărut în cale.

„Delia nu acceptă sfaturi. Este atât de cu capul pe umeri, încât indiferent ce furtuni ar veni peste ea, ea merge pe drumul ei drept. A avut bunul simț și și-a văzut de drum.”, a spus Gina Matache, potrvit antenastars.ro.

Mai mult decât atât, mama artistei a dat și câteva amănunte din căsnicia Deliei cu Răzvan Munteanu. De asemenea și despre soțul artistei a avut numai cuvinte de laudă:

Ce spune despre Răzvan Munteanu, soțul Deliei

„Eu nu știu dacă cineva o înțelege și o iubește mai mult decât Răzvan. Eu nu i-am auzit să se contrazică niciodată. Nu am văzut un alt bărbat mai iubitor, atent și drăgăstuos. A răsplătit-o Dumnezeu din plin.”, a mai declarat mama artistei, potrivit sursei citate.

Cât despre un viitor și potențial copil? Mama Deliei a spus:

„Ea nu știu dacă simte că îi lipsește un copil. Ea vede la Oana, i-ar plăcea, dar nu știe. Și dacă nu o fi, asta e. În viața asta trebuie să sacrifici ceva, ca să construiești altceva. Iar la ea chiar așa este. Pentru că văd. Ea nu se vede altfel. Lumea o judecă că e disperată după bani, dar nu are nicio treabă.”, a mai declarat mama Deliei.

Pandemia de coronavirus a afectat și concertele Deliei

Delia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Însă, pandemia de coronavirus a afectat-o grav și pe ea, ca și pe alți artiști. Astfel, din cauza pandemiei de coronavirus, tuturor artiștilor li s-au anulat spectacolele din noaptea de Revelion, iar cei mai păgubiți sunt Smiley, Andra, Delia și Loredana Groza, care au pierdut sume astronomice.

De altfel, în fiecare an, Delia are trei concerte în noaptea de Revelion. Unul în Piața Constituției, pentru care încasează 15.000 de euro, și alte două în locații private din Capitală, care îi mai rotunjesc veniturile cu alți 15.000 euro. Cu toate acestea, campioana concertelor de Revelion rămâne Loredana, care are nu mai putin de cinci într-o singură noapte, potrivit Impact.ro.