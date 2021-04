Mama de „împrumut” pentru 21 de suflete. Cine este femeia minune care a redat speranța la viață copiilor lăsaţi în grija statului

Rodica Șalaru are 54 de ani și este din Botoșani. În trecut a lucrat într-o fabrică de textile. De asemenea, a fost și asistentă maternală pentru 21 de copii, după ce au fost lăsați în grija statului. Este mamă de împrumut de 20 de ani, iar toți copiii ce au plecat de la ea sunt oameni respectați ce s-au integrat în societate.

Rodica Șalaru lucrează în sistemul de protecție socială de peste 20 de ani. Este considerată una dintre cele mai bune asistente maternale ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. La începutul acestui luni, femeia a fost premiată de autorități pentru întreaga sa activitate.

Rodica este asistent maternal de 22 de ani. În tot acest timp, a reușit să crească 21 de copii orfani. Pe majoritatea i-a luat chiar din Maternitate. În momentul de față, are grijă de un sugar, dar și de o fetița de doar șase luni. În toți acești ani de activitate, Rodica a fost susținută în totalitate de către soțul ei, Costică.

Povestea Rodicăi începe încă din anii ’90. Atunci lucra ca laborantă în Fabrica de Textile Moldova, în municipiul Botoșani. În același loc lucra și soțul femeii, Costică, ca și operator chimist. Din păcate, în anul 1995, fabrica a fost închisă, iar cei doi soți au fost disponibilizați.

„Eu am 36 de ani vechime, în muncă. Când s-a desfinţat Întreprinderea Textilă Moldova, m-am gândit ce fac. Nu aveam loc de muncă. Şi atunci mi-am găsit serviciu la casa de copii. Am lucrat patru ani jumătate. Dar m-am îndreptat către profesia aceasta de asistent maternal. Când am auzit de primii asistenţi maternali, eram foarte interesată”