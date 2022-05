„Mama are o pensie mai mică de 1.000 de lei”. Mărturisirea făcută de un cunoscut politician din România

Un politician din România a spulberat scenariul din mintea unor români care cred că toți cei din Parlament și familiile acestora nu au parte de griji. Liderul USR a mărturisit că mama sa are o pensie mai mică de 1.000 de lei, așa că de scumpirile din ultima perioadă au ajuns să se plângă și oamenii cu funcții mari, nu numai românii de rând. „Eu cumpăr pentru mama mea, care are o pensie mai mică de atât, din păcate, şi simt. Aproape 1.000 de lei are. Cum trăiește?”

Iată că de scumpirile din ultima perioadă au ajuns să se plângă și politicienii, nu numai românii de rând. Anca Dragu a susținut recent că mama sa are o pensie de aproape 1.000 de lei.

Senatorul USR îi sare în ajutor acesteia pentru că nu se poate descurca financiar cu suma pe care o primește de la stat. De asemenea, în această perioadă femeia este sprijinită și cealaltă fiică.

„Eu cumpăr pentru mama mea, care are o pensie mai mică de atât, din păcate, şi simt. Aproape 1.000 de lei are. Cum trăieşte? Trăieşte cu sprijinul copiilor. Şi eu, şi sora mea o ajutăm. Altă soluţie nu avem”, a declarat Anca Dragu, vicepreşedinte USR.

Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, spune că în prezent nu mai reușește să economisească.

„În acest moment, nu (nu mai încerc să economisesc)”, a spus Radu Oprea, liderul senatorilor PSD din Parlamentul României.

Schimbări BNR

Amintim că energia electrică și gazele naturale s-au scumpit cu 26-28% în doar o lună, după ce inflația anuală a sărit în luna aprilie la peste 13%. Inflația a ajuns astfel la 13.8% luna trecută, arată un comunicat al Institutului Național de Statistică.

Banca Centrală estimase inițial inflația la 12% la jumătatea anului curent. De asemenea, BNR a decis în cursul zilei de marți să majoreze dobânda de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an. Măsura în cauză se va aplica începând de azi, 11 mai.

,,Dinamica inflaţiei va urca probabil considerabil”