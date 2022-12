Maioneza dietetică fără ulei. E perfectă pentru salata boeuf de Sărbători, aşa nu mai ai grija kilogramelor în plus

Dacă vrei să treci cu bine peste mesele de Crăciun și Revelion fără grija kilogramelor în plus, trebuie să încerci rețeta de maioneză dietetică fără ulei explicată în rândurile de mai jos. Această variantă ce are mai puține calorii, dar este la fel de gustoasă, e perfectă pentru salata de boeuf de sărbători.

Rețetă maioneză dietetică fără ulei

An de an, gospodinele din toate colțurile țării se pregătesc pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Primele zile ale lunii decembrie marchează startul pregătirilor pentru mesele de Crăciun și Revelion. Indiferent de regiune, unul dintre preparatele ce nu au cum să lipsească este salata de boeuf. Nu este foarte ușor de preparat și nici tocmai prietenoasă cu cei care vor să slăbească sau măcar să își mențină silueta, însă este absolut delicioasă, preferata românilor de generații întregi.

Dacă nu vrei să ai grija kilogramelor în plus de sărbători, trebuie să încerci să faci salată de boeuf cu maioneză dietetică fără ulei. Această combinație o să scadă dramatic numărul de calorii per porție fără să sacrifice gustul și aroma preparatului tradițional. De fapt, maioneza dietetică are doar 10% din caloriile celei clasice.

Ingrediente

Pentru a o prepara, vei avea nevoie de mai puțin de o jumătate de oră și de ingredientele din lista de mai jos:

patru ouă

patru lingurițe rase de muștar – adică echivalentul a în jur de 20 de grame

300 de grame de iaurt grecesc cu 2% grăsime

sare, după gust

piper alb măcinat – acest ingredient este opțional, în funcție de preferințe

Mod de preparare

Se pun cele patru ouă pe foc, în apă rece. Din momentul în care încep să fiarbă, se mai lasă încă cinci minute. Se scot din apa clocotită și se țin în jur de trei minute sub jet de apă rece, astfel încăt să se răcească rapid și să se oprească procesul de fierbere. Se pun apoi pentru alte zece minute într-un vas cu apă rece.

După ce sunt decojite și tăiațe jumătăți, se pun în paharul înalt al blendeului de mână cu cele patru lingurițe de muștar și jumătate din cantitatea de iaurt grecesc.

Amestecă până vei obține o compoziție omogenă, cremoasă. Se adaugă puțină sare și iaurtul rămas, se mixează încă un minut și maioneza dietetică fără ulei este gata.