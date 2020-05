Maia Morgenstern, o viață de film. Câți copii are și cu ce se ocupă aceștia

Maia Morgenstern are o viață de film! Actrița a împlinit frumoasa vârstă de 58 de ani chiar pe data de 1 mai, are trei copii frumoși și povești cât pentru un roman de dragoste. Se menține tânără și a vorbit despre secretele sale de frumusețe.

Maia Morgenstern, o viață de film

Actrița Maia Morgenstern nu mai are nevoie de nicio prezentare. Chiar dacă pe scenă este o adevărată profesionistă, plină de haz sau de dramă, depinde de rol, foarte volubilă, altfel stă treaba atunci când vine vorba despre viața sa privată. Preferă să țină departe de lumina reflectoarelor realizările și momentele grele trăite în familie.

Maia Morgenstern are trei copii din trei relații diferite și se mândrește cu fiecare dintre ei. Tudor, (35) este fiul său cel mare, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor, și este tot actor. Joacă alături de el în serialul „ Sacrificiul”. Acesta este urmat de Cabiria (21), din relația cu actorul Istvan Demeter, și mezina familiei este Ana Isadora (17), din mariajul cu medicul neurochirurg Dumitru Băltățeanu. Cum arată familia Maiei Morgenstern puteți vedea în Galeria Foto.

Care sunt secretele tinereții Maiei Morgenstern

La 58 de ani, Maia Morgenstern a vorbit despre secretele sale, astfel am aflat cum reușește să semențină tânără și în formă. ”Când pun capul pe pernă, dorm. Dorm bine, fac mişcare în aer liber cât de mult se poate. Nu mă sui în taxi sau în metrou, deşi ultimul rămâne mijlocul de transport favorit pentru mine. Sau tramvaiul 41, sunt foarte mulţumită de el, funcţionează foarte bine.

Eu sunt obişnuită. Ţin minte că, atunci când eram elevă, mă ţineam pe scara autobuzului de bară cu o mână, iar cu cealal­tă ţineam ghiozdanul. Mi-s proaspete amin­tirile, nu mă sperie aşa tare pe mine. Impor­tant este că mă duce dintr-un capăt la altul al Bucureştiului şi nu stau la stopuri şi la se­mafoare. Cu cât am mai mult timp, cu atât consider că sunt mai bogată. Şi-atunci mai merg pe jos, o staţie, două, trei. În plus, beau foarte mult ceai, infuzii de plante sau ceai ne­gru, verde, alb. Şi lucrul în grădină îmi face foarte bine. Am o palmă de grădină, mai tai o frunzuliţă, mai scot o buruiană…”, declara actrița pentru Ok Magazine.