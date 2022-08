Mai mulţi turişti, evacuaţi din Thassos. Incendiile de vegetaţie se extind, este alertă

Mai multe incendii au izbucnit în insula Thassos, din Grecia, acolo unde anual, mii de români aleg să-și petreacă vacanța de vară, în detrimentul litoralului românesc. Din păcate, din cauza temperaturilor extreme înregistrate în această perioadă, hectare întregi de vegetație au luat foc, punând în pericol viața localnicilor și a turiștilor aflați acolo.

A fost panică uriașă în zona Kinira a insulei Tassos, acolo unde în lunile de vară, gradul de ocupare este 100%. Din cauza pericolului la care puteau fi expuși oamenii, dar și pentru a face loc pompierilor care au intervenit în număr mare în încercarea de a lichida focul, s-a decis evacuarea cetățenilor.

Activitatea salvatorilor a fost una extrem de intensă, astfel că, din oră în oră, numărul mașinilor și a aeronavelor creștea considerabil, ajungându-se la un număr impresionant de 180 de pompieri prezenți în zona în care aveau loc arderile masive.

În ciuda pericolului reprezentat de izbucnirea incendiilor, turiștii nu au fost suficient de speriați de avertismentele autorităților elene, ci dimpotrivă, aceștia au ales să mai rămână în stațiune pentru a se bucura de ultimele zile de vacanță.

Una dintre turistele care au luat această decizie este chiar bloggeriţa Ioana Marinescu, care a declarat că nu este speriată de incendiile care au făcut prăpăd în apropiere de locul în care se află, ci va mai rămâne să se bucure de razele soarelui la malul mării.

„Nu știu dacă oamenii s-au decis sau nu să părăsească Thassos-ul, dar înțeleg că nu este recomandat să se facă acest lucru pentru că se aglomerează feribotul. Este nevoie ca și acesta să fie lăsat liber pentru accesul mașinilor de pompieri.

Eu nu am decis să plec mai devreme. Oricum, mai am destul de puțin de stat în vacanță și am decis să mă mai bucur de ultimele zile rămase.”, a spus Ioana Marinescu pentru Antena 3.