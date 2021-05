Mai mult de 700 de școli din România, înscrise la prima oră a proiectului „Educaţie la înălţime”. În ce constă acesta

La ora 11:00, joi, se va ține online o lecție de geografie și ecologie, la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării. Peste 700 de școli din țară s-au înscris să asiste la ora online. Mai mult de atât, aceasta va fi transmisă pe canalul de youtube Aspire Teachers, în cadrul proiectului „Educație la înălțime”.

Aceasta este prima lecție din seria proiectului național din acest an. Va dura aproximativ 50 de minute și va fi susținută cu ajutorul unei drone. Ora va fi predată de Adnana Pătrășcoiu, profesoară de limba franceză și limba engleză.

De asemenea, mai este și coordonatoarea cercului de ecologie și directoarea școlii generale din Satul Sfântul Gheorghe. La oră va mai fi prezentă, împreună cu doamna profesoară Adnana Pătrășcoiu, și Irina Constantinescu, profesoară de geografie, din Dâmbovița.

Ea a mai adăugat că la lecție vor participa interactiv și elevi din Timișoara, județul Timiș, județul Hunedoara, Orăștioara de Sus și județul Brașov. Pentru cele 700 de școli și pentru elevii participanți, în cele 50 de minute a cursului interactiv, vor fi prezentate scurte momente eco-artistice cu drona, experimente cu mesaje educative și o expoziție de pet-uri.

Proiectul „Educație la înălțime” a ajuns în Deltă datorită unui profesor. Acesta a participat anul trecut la o tabără Merito, un proiect de recunoaștere a excelenței în educație. Proiectul a început anul trecut în județul Hunedoara, iar anul acesta s-a extins la nivel național.

„În vara anului trecut, şapte profesori Merito au venit la noi şi au avut activităţi cu copiii. Am ţinut legătura, iar în septembrie am început activităţi online. Printr-unul din profesori am făcut legătura cu proiectul acesta”, a precizat directoarea Pătrăşcoiu.