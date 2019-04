Ce răspuns i-a dat MAI unui român interesat de drogurile de pe litoral

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) i-a răspuns într-un mod inedit unui român care s-a arătat interesat de drogurile care au ajuns pe litoralul românesc. Bărbatul a dorit să afle ce i se poate întâmpla dacă găsește un pachet cu cocaină și îl vinde.

„Dacă găsesc un pachet din ăla pe plajă, cam cât pot să iau pe el? Are rost să caut vreunul să-mi fac şi eu viaţa frumos la mare? App, de ce naiba le confiscaţi? Că mie mi-a zis cineva că a încercat şi nu are nimic! Am curaj să spun că întreb pentru mine!”, a fost întrebarea primită de MAI pe Facebook.

MAI, răspuns indedit despre drogurile de pe litoral

Reprezentanții MAI nu s-au lăsat mai prejos și i-au oferit internautului un răspuns pe măsură. Mesajul este însoțit și de o poză sufestivă.

„1. Dacă găsiţi un astfel de pachet şi încercaţi să-l vindeţi, veţi lua pe el câţiva ani buni de închisoare. Ceea ce ne-aţi spus dumneavoastră se încadrează perfect la trafic de droguri, aşa că o să vă faceţi “viaţa frumos”, dar mai pe răcoare, aşa!

2. Din ultima dumneavoastră întrebare lipseşte un cuvânt. Aşa că reformulăm noi: ”Nu MAI are nimic”… prin casă, buzunare sau parcare. Ştiţi câţi oameni s-au nenorocit pentru că au început să consume droguri? Unii sunt încă în viaţă… alţii…

3. Legat de căutări, vă sfătuim să nu vă apropiaţi de mare în această perioadă, având acest scop. Mai bine căutaţi să nu fiţi căutat… avem curaj să spunem că aţi înţeles perfect mesajul nostru”, este răspunsul oferit de MAI pe Facebook.

Postarea de pe contul de Facebook al MAI a strâns peste 800 de comentarii, peste 5.700 de aprecieri și peste 600 de distribuiri.

Întrebarea internautului vine în contextul în care peste 130 de kilograme de droguri au fost găsite zilele trecute pe plajele de la Marea Neagră.