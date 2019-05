Un magistrat renumit a elaborat un studiu controversat despre femeia judecător. De ce este vulnerabilă în justiție

Judecătorul Ion Popa, numit de Dăncilă în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, a realizat în urmă cu câțiva ani un studiu pe care mulți l-ar considera sexist și misogin. Acest magistrat crede că femeia e vulnerabilă în funcția de procuror sau judecătoare.

La prima vedere, nu te mai uimește nimic când vine vorba de oamenii numiți de actualul guvern PSD, dar Ion Popa are experiență îndelungată în Justiție, iar studiul cu pricina a fost scris în 2013. Ba mai mult, a fost publicat în numărul 7 din 2013 al revistei Curierul judiciar.

Din acest studiu, poate fi extrasă o singură concluzie, potrivit opiniei lui Ion Popa – că femeia judecător sau procuror este vulnerabilă în fața bărbaților și poate ajunge să constituie împreună cu acesta un cuplu infracțional. Motivul pentru care femeia e vulnerabilă în această funcție este, în opinia acestui magistrat, că femeia are „foarte puțini opțiuni decente de cuplu”.

În acest context restrictiv, femeia judecător/procuror are foarte puţine opţiuni decente de cuplu şi tocmai de aceea vulnerabilitatea sa se concretizează în faţa unei eventuale propuneri de nerefuzat venită din partea unui bărbat care: are posibilităţi financiare, normal fizic, are aparent însuşiri morale şi afective de apreciat, atent, tandru, receptiv, are un cerc relaţional de invidiat, acces, eventual, în cercuri diverse ale lumii artistice, sportive, politice, etc. şi mai ales, nu pare a fi interesat de aspectele vieţii profesionale ale femeii judecător/procuror, scrie Ion Popa în acel studiu care nu pare să aibă vreo bază științifică, ci doar impresii sau câteva cazuri concrete din fostul său cerc de colegi/colege.