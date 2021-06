Magazinul care îi dă lovitura lui Lidl. Prețuri cu 30% mai mici

Până nu de mult Lidl, Aldi și Kaufland erau lideri de piață, cel puțin în Marea Britanie. În ultima vreme lucrurile au început să se schimbe, odată cu apariția lanțului rusesc Mere. Rușii de la Mere, supranumit „Lidl rusesc”, au decis să facă concurență celor trei giganți. Astfel că prețurile rușilor sunt cu cel puțin 30% mai mici.

Lidl, Aldi și Kaufland pierd teren pe piața britanică

Lanțul de supermarketuri din Rusia, pretinde a fi „cu 30% mai ieftin decât Aldi, Lidl, ASDA, Tesco și Morrisons”. Compania și-a prezentat planurile de a deschide 300 de magazine în Marea Britanie. Conform comunicatului rușii au planuri mari să se extindă în următorul deceniu. Mere, supranumit „Lidl rusesc”, a declarat că intenționează să deschidă peste 300 de magazine în Marea Britanie în decurs de zece ani.

Oficialii companiei spun că vor deschide magazine în locuri unde nu există un magazin alimentar cu prețuri reduse. Problema este că există foarte puține locuri în care un lanț de supermarketuri bugetare existente nu s-a deschis deja, potrivit Grocer. com. Rușii de la Mere spun că nu-i deranjează să fie aproape de un Lidl sau un Aldi. Cele mai recente date arată că au în acest moment peste 250 de locații din care să aleagă.

Rusia cucerește piețele europene cu prețuri de dumping

Mere, care se tranzacționează ca Svetofor în Rusia, are un model de afaceri extrem de simplu. În comparație cu giganții Lidl, Aldi sau Kaufland, Mere are magazinele sub forma unor depozite uriașe. În majoritatea magazinelor mărfurile sunt stivuite pe paleți. Cumpărătorii iau articole direct de pe paleți. Sistemul rușilor este întâlnit mai des în magazinele de tip cahs carry, dar pentru persoanele fizice nu pentru firme.

Ca și în Lidl, în magazinele Mere, pe lângă alimentele proaspete, se găsesc produse și din gama de precongelate și congelate și au doar opt angajați, conform celor de la The Mirror. Magazinele deținute de supranumitul „Lidl rusesc” vor avea aproximativ 1.200 de articole. Ceea ce nu se va regăsi aici sunt ziare, reviste și alte produse premium de marcă.

Acest lucru îl ajută să mențină prețurile la un nivel scăzut și susțin că pot scădea cu până la 30% în raportucu supermarketurile ieftine precum Aldi și Lidl. Oficialii magazinelor Mere testează o varietate de domenii pentru a vedea care se potrivesc cel mai bine, în raport cu ceea ce face concurența.

Lidl, de exemplu, nu a mai deschis niciun magazin nou, n Marea Britanie, de cel puțin doi ani. Asta înseamnă că, deși gigantul Lidl a fost preponderent pe locul unu, nu a mai făcut prospecție de piață. Asta înseamnă un avantaj pentru rușii de la Mere.

Svetofor, compania mamă, are aproximativ 3.200 de magazine la nivel internațional și funcționează în Europa din 2018. Deține deja magazine în Germania, Polonia, România, Lituania, Letonia și Ucraina.