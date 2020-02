MAE, informații despre românul care este infectat cu coronavirus. Ce se întâmplă pe nava de croazieră

Ministerul Afacerilor Externe a declarat noi informații în legătură cu starea pacientului român, care este infectat cu coronavirus. Acesta a fost diagnosticat cu virusul în timp ce se afla pe nava de croazieră.

MAE, informații despre românul care este infectat cu coronavirus

MAE face un anunț despre starea pasagerului român aflat la bordul navei de croazieră, Diamond Princess. Acesta a fost diagnosticat cu prezența virusului COVID-19. Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că starea lui este bună, deși acesta a intrat în contact cu virusul gripal. Românul a fost transferat la o unitate medicală japoneză și este în grija medicilor.

Totodată MAE a declarat într-un comunicat Mediafax, că nu au fost identificați alți cetățeni români infectați printre persoanele aflate la bordul navei. Finalizarea perioadei de carantină se va încheie pe data de 19 februarie. Pasagerii vor putea să efectueze eliberarea după vas cu un certificat medical, eliberat de autoritățile japoneze. Aceștia pot fi supuși unei noi perioade de carantină ce va dura timp de 14 zile începând cu data de 19 februarie, decizia va fi luată în urma evoluției de la bordul navei. Acordul la readucerea oamenilor în țară va fi luată de comun acord cu compania ce operează nava.

Români refuzați de frică

Ministerul Afacerilor Externe mai menționează că 17 români se mai află în prezent pe nava Westerdam, vasul a fost refuzat de patru țări din cauza epidemiei de coronavirus. În final vasul a fost primit într-un port din Cambodgia. Oana Darie declară că, consultantul român din Hong Kong se află în legătură cu cetățenii români de la bordul navei situat în Regatul Cambodgia. Procesul de evaluare este în continuare deschis, dar până la acest moment nu sunt cazuri de epidemie.

În legătură cu starea românului infectat, Andrei Baciu, secretar de stat la Ministrul Sănătății, declară la digi24 că din datele pe care le au acum, boala poate evolua sub mai multe aspecte. Dar din fericire cetățeanul prezintă doar o simptomatologie ușoară. Aceasta boală depinde foarte mult de terenul biologic, dacă are un sistem imunitar afectat evoluția virusului poate fi mai gravă. Persoana are însă o stare de sănătate foarte bună așa că cel mai probabil lucrurile pot evolua în bine, mai declară Andrei Baciu.