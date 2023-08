Mădălina Ghenea a împlinit 36 de ani. Ce a spus despre iubitul ei, Grigor Dimitrov: ”Un bărbat ridicol de arătos”

Mădălina Ghenea a împlinit 36 de ani, pe 8 august, și a petrecut alături de iubitul său, tenismenul bulgar, Grigor Dimitrov. Aceasta i-a făcut și o scurtă caracterizare celui cu care trăiește o poveste de dragoste din primpăvara acestui an. Ce a spus actrița despre partenerul său.

Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov și-au făcut publică relația în luna mai, prin intermediul unor poze postate pe rețelele sociale. „Tu și eu! Tu faci imposibilul posibil!”, scria actrița. De atuinci, cei doi nu s-au ferit să se mai afișeze împreună. Actrița a fost în loja iubitului la turneul de la Wimbledon și a fost fotografiată sărutându-l după un meci. De asemenea, ei și-au făcut apariția împreună și la un festival de film din Italia

Pe 8 august, Mădălina Ghenea a împlinit 36 de ani și a sărbătorit alături de Grigor Dimitrov, cei doi aflându-se peste Ocean. După semifinala jucată săptămâna trecută la Washington, tenismenul a decis să se retragă de la turneul ATP de la Toronto, aflat în plină desfășurare, pentru a fi alături de Mădălina de ziua ei de naștere.

Aceasta a postat pe rețeaua de socializare un mesaj în care le-a împărtășit celor peste 1,2 milioane de urmăritori ai săi câteva lucruri care s-au întâmplat în viața ei în ultimele săptămâni. Mădălina Ghenea a participat la o gală specială, unde a primit și un premiu.

”Știu că nu sunt grozavă pe Instagram, dar sunt oarecum mândră de câteva lucruri mici care s-au întâmplat în ultima vreme și bineînțeles că am întârziat foarte mult să împărtășesc acest lucru cu voi.

În primul rând acest premiu uimitor primit pe aceeași scenă unde inspirația mea pentru totdeauna, singura și unica Sophia Loren, a primit unul. Deși am citit în ziare că am fost fotografiată în Maratea într-un fel de vacanță, ei bine, `vacanța` a durat doar 20 de ore în care abia am dormit, am mâncat totuși multă mâncare bună, s-au făcut o mulțime de poze cu și fără acordul nostru, am dat interviuri și am participat la ceremonia de premiere.

Motivul pentru care arătăm destul de obosiți în fotografii este pentru că am călătorit 15 ore pentru a ajunge acolo și 25 pentru a pleca de acolo”, a povestit Mădălina Ghenea.