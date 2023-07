Macanache a vărsat multe lacrimi în carieră: ‘Tot ce este frumos se naște din suferință’ VIDEO EXCLUSIV

Macanache este unul dintre cei mai apreciați rapperi din țară! Pasionat de mic de gimnastică, viața a avut alte planuri pentru el, căci a ajuns cunoscut de milioane de români datorită talentului său ăn muzică. Recent, Macanache a mai bifat o dorință. Rapper-ul și-a lansat propriul brand de haine! În exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul ne-a vorbit despre drumul său spre succes. Pe numele său real, Constantin Bogdan Dinescu recunoaște că, în trecut, a vărsat multe lacrimi pentru succesul de care se bucură în prezent.

Recent, Macanache și-a transformat visul în realitate și a reușit să își lanseze propriul său brand de haine, 100% românesc. În exclusivitate pentru Playtech Știri, rapper-ul ne-a oferit mai multe detalii despre colecția sa.

”Chestia asta a fost mereu în mintea mea, în mintea multora, dar eu am făcut-o acum. Toți cei care se îmbracă larg, vor un magazin sau un loc de unde își pot lua haine largi românești. Ăsta este startul și vom vedea cum merge mai încolo.

Am ținut colecția ascunsă până acum, abia acum am făcut publică colecția, am mai dat câteva indicii și acum vedem reacția oamenilor după ce le probează, le testează și le simt. O să deschid un magazin altfel, nu va fi un magazin permanent.

Ideal ar fi să deschidem doar o dată pe lună, să fie colecție limitată, să cumperi un articol și să poată să prindă fiecare om ceva din colecția respectivă. Așa văd eu…puține bucăți, haine mișto, cine le prinde bine, cine nu, ne vedem la colecția următoare.

Sunt niște visuri, totuși…și ăsta era un vis, iar acum sunt aici, s-a realizat!”, a spus artistul.