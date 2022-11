Cum faci cele mai bune Mac and cheese. Paste cremoase cu brânză și șuncă la cuptor

Mac& Cheese sau paste cu brânză sunt un fel de mâncare extrem de popular pe continentul nord american. La noi sunt, cumva, echivalentul macaroanelor cu brânză doar că în preparatul american, pastele se fac cu sos bechamel cu brânză și doar în variantă sărată. Este o rețetă sățioasă care se prepară foarte repede. Este perfectă pentru prânz sau cină, iar copii vor mai cere o porție.

Cum faci Mac and cheese

În plus față de rețeta originală, am adăugat câteva ingrediente pentru a crea o cină completă. Astfel, am adăugat câteva șuvițe de șuncă presată și o mână de boabe de porumb și de mazăre. De asemenea, se potrivesc bine spanacul, broccoli, somon afumat, bacon crocant, etc. Cu sau fără extra topping , vă asigur că veți obține cele mai cremoase și gustoase paste cu brânză.

Ingredientele de bază folosite pentru Mac& Cheese sunt:

– paste scurte de tip fussili, penne, macaroni, melcișori, etc.

– brânză: cheddar, mozzarella, parmezan

– pentru sosul bechamel: făină albă, unt gras 80% și lapte dulce.

Câteva sfaturi utile pentru prepararea Mac& Cheese

– pastele se gătesc al dente, adică, dacă pe instrucțiunile de pe ambalaj este recomandat să fie fierte 6-8 minute, se lasă doar 6 minute. Pastele vor continua să fiarbă în cuptor.

– în apa în care fierb pastele se pune sare.

– nu se folosește brânză pre mărunțită, aceasta conține aditivi care împiedică să se lipească. Acest aspect împiedică modul de topire al brânzei.

– înainte de servire, preparatul se lasă 10-15 minute să se răcorească.

– nu se depășește timpul recomandat de coacere.

Ingrediente

200 grame paste penne

50 grame porumb congelat

50 grame mazăre congelată

100 grame șuncă presată

40 grame unt

40 grame făină

200 mililitri lapte fierbinte

200 grame brânză cheddar amestecată cu mozzarella

parmezan ras

sare, piper

Mod de preparare

1. Se pun pastele la fiert în apă cu sare cu două minute mai puțin decât este indicat pe ambalaj.

2. Într-o tigaie se topește untul peste care se adaugă făina. Se amestecă continuu cu un tel până se formează o spumă aurie.

3. Peste spuma de unt cu făină se adaugă laptele cald, amestecându-se continuu până ce se îngroașă sosul.

4. Se potrivește de sare și piper, apoi se oprește focul.

5. În sosul bechamel se adaugă mixul de brânză cheddar cu mozzarella și se amestecă bine.

6. În oala în care fierb pastele se adaugă boabele de mazăre și porumb congelate.

7. Când pastele sunt fierte, împreună cu boabele de mazăre și porumb, se scurg de apă și se amestecă cu sosul bechamel.

8. Se unge cu unt un vas termorezistent în care se pun pastele cu sosul de brânză. Deasupra se rade parmezan.

9. Se dă vasul la cuptorul pre încălzit la 180 de grade până se rumenesc.

Să vă fie de folos!