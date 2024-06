”Mă ia tensiunea!” Alexandra Stan ridică gradele în termometre. I-a înnebunit pe bărbați cu pozele într-un costum de baie minuscul

Alexandra Stan este una dintre cele mai frumoase vedete și surprinde mereu cu aparițiile ei îndrăznețe. Recent, artista a poza provocator în natură, în costum de baie.

Artista în vârstă de 35 de ani a avut mereu apariții nonconformiste. Unii o apreciază pentru faptul că este diferită, alții o critică. Fiind o fire liberă, Alexandrei nu i-a păsat niciodată de ceea ce spune lumea și continuă să șocheze cu aparițiile ei incendiare.

Alexandra Stan a atras mereu privirile oriunde merge, iar postările ei de pe rețelele de socializare nu sunt mai prejos. Este conștientă de atuurile ei fizice și nu ezită să se fotografieze în cele mai provocatoare ipostaze atunci când are ocazia.

Îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, Alexandra și-a etalat trupul perfect, din nou, pe rețelele sociale. Aprecierile au venit în câteva secunde, iar comentariile nu au fost mai prejos.

Alexandra Stan are o siluetă de invidiat, însă de-a lungul timpului a avut fluctuații de greutate. Recunoaște că nu se abține de la anumite alimente dacă îi este poftă.

Cu toate acestea, de fiecare dată reușește să revină la silueta ei perfectă. Cum? Ei bine, nu este o „dietă” pe care o recomandă, dar funcționează pentru ea. Alexandra spune că alege să nu mănânce câteva zile pentru a slăbi repede.

„Când am fost în Canare chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit.

Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin.

Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege”, a declarat Alexandra Stan pentru Ego.ro.