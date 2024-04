“M-a înjurat! S-au umflat mușchii pe el”. Alex Chipciu a luat foc după Hermannstadt – U Cluj. S-a lăsat cu multe cartonașe roșii

Echipele de fotbal Hermannstadt și U Cluj au făcut egal (1-1) la Sibiu. Golul egalizator al oaspeților a fost marcat de Daniel Popa în minutul șapte de prelungiri al partidei din a treia etapă de playout. După marcarea mingii în poartă s-a declanșat un scandal la marginea terenului. Staff-ul lui Hermannstadt i-a provocat pe cei de la U Cluj, iar arbitrul Marcel Bârsan a arătat cartonașele roșii.

Momente tensionate după Hermannstadt – U Cluj (1-1)

După meciul Hermannstadt – U Cluj, Alexandru Chipciu a dat explicații despre evenimentele din finalul partidei. Fotbalistul a susținut că a fost înjurat de un angajat al celor de la Hermannstadt, care, în trecut, a fost sub contract și cu CFR Cluj.

De asemenea, a dezvăluit că Dani Coman i-a reproșat că s-a bucurat prea tare după golul marcat de U Cluj. A mai declarat că meciul s-a prelungit mai mult decât ceruse inițial Marcel Bârsan din cauza unor factori de joc.

De ce s-a enervat Alex Chipciu

„La final s-au umflat mușchii pe un angajat de la Hermannstadt, care a fost la CFR Cluj. Cred că i-am dat multă atenție atunci. Acum, când am trecut pe lângă bancă, m-a înjurat. Mi s-a părut incredibil cum poate să mă înjure! S-a pompat puțin la sală și s-au umflat mușchii pe el.

Am vorbit cu Dani Coman, mi-a zis că m-am bucurat ostentativ. M-am bucurat pentru că au fost trageri de timp nonstop, mingi nu mai avem pe margine, orice fault pentru ei era fault, pentru noi nu era. Să dai 6 minute de prelungiri și să se joace un minut? Normal că mă enervez! Pune mingea în joc să jucăm fotbal ca să fim mai buni, dacă vrem ca fotbalul românesc să fie mai bun. Normal că o să avem probleme când vom juca cu echipe din străinătate.

Pe cei de la Hermannstadt îi respect, am fost copilul lui Măldărășanu când eram la Brașov. Pe Dani Coman, la fel, îl respect. Pur și simplu, situația în sine, cu tragerea de timp. Arbitrul vine, îți explică, trebuie mutată mingea la un metru. Ok, dă drumul la minge mai repede, nu trebuie să ne explici. Asta m-a făcut să mă bucur excesiv. Eu am crezut că s-a terminat meciul. Probabil au interpretat ei greșit, dar băiatul ăsta pe care s-au umflat mușchii trebuie să fie mai liniștit. Să-și umfle puțin și creierul, nu numai mușchii”, a transmis Chipciu, notează Playsport.