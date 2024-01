Lupu Rednic, revoltat pe cei care îl acuză pe Cătălin Măruță că și-ar exploata fiica: ”Are ceva sclipitor!”. Ce viitor îi prevede Evei Măruță? EXCLUSIV

La recenta premieră ”Tati Part-Time” jurai că s-a spart conducta cu vedete. Nume sonore, printre care soliști, actori și vedete tv, s-au înghesuit să vizioneze filmul în care Eva Măruță și-a făcut debutul, ca actriță. Pelicula avea însă să vină la pachet și cu un val de critici, la adresa celebrei familii: ”Măruță, o expui de când era în scutece!”. Iată ce ne-a declarat însă solistul Lupu Rednic, în exclusivitate pentru Playtech Știri, după vizionarea peliculei cinematografice cu bucluc.

Eva Măruță a debutat cu dreptul, în lumea cinemografiei, în pelicula ”Tati Part-Time”, noua producție marca BRomania- Matei Dima, în care joacă alături de Alexandru Ion, Doina Teodoru, Ştefan Floroaica, Nelu Cortea și de Raluca Aprodu. Deși a dovedit reale calități artistice, mulți l-au acuzat pe Cătălin Măruță de nepotism, de vedetism, primind pe conturile sociale zeci de mesaje dureroase:

”Ce vă mai place să faceți pe proştii, când vă convine! O expuni de când era în scutece, o faci panou publicitar și vrei admirație și bani. Când primești asta e ok, da? Când nu primești laude, ci critici, e lumea rea!

Altcineva a dorit să precizeze însă că fratele Evei, David, este cu totul altfel, nicidecum un răsfățat:

Pe lista vedetelor care i-au sprijinit pe Andra și pe Cătălin Măruță, în această perioadă dificilă, în care au fost ținta răutăților, s-a înscris și Lupu Rednic, care cântă alături de solistă, în spectacolul ”Tradițional”. Acesta și-a spus punctul vedere, după vizionare:

”Am fost la film, l-am văzut, mi-a plăcut, sincer, e frumos, e de recomandat, are de toate. Eva este extraordinară, dar și ceilalți actori, și regizorul. Fetița are ceva sclipitor, dacă va continua tot așa va fi foarte departe, în următorii ani.

Artistul Lupu Rednic ne-a mai declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, că el și soția lui, Cornelia Rednic, nu vor susține partidele politice, în 2024:

”Nu vom cânta în campania electorală din 2024, vom avea spectacole în Spania, în Anglia, suntem și cu spectacolul Tradițional, al Andrei. Andra are o misiunea grea pe scenă, există o mare presiune, pentru că ea cântă cu toți invitații, le cântă piesele, îmbracă ținutele populare din zonele lor, plus că Andra mai are și cântecele ei”.